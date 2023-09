A nova actualización One UI Watch 5 presenta xestos universais para un control mellorado do reloxo intelixente

A última actualización de One UI Watch 5 de Samsung trae unha función revolucionaria chamada Universal Gestures, que amplía o concepto de usar o teu reloxo intelixente mediante xestos. Aínda que os xestos de inicio rápido xa eran familiares para os usuarios de Galaxy Watch, os xestos universais ofrecen un nivel diferente de control sobre o seu reloxo intelixente.

Os xestos universais serven como ferramenta de accesibilidade, proporcionando control total sobre o teu reloxo intelixente mediante xestos. Aínda que os controis táctiles seguirán sendo preferidos pola maioría dos usuarios, os xestos universais son unha ferramenta fantástica para persoas con lesións nas mans ou discapacidade.

Activar Xestos universais é sinxelo. No teu Galaxy Watch con One UI Watch 5, accede ao menú Configuración, vai a "Accesibilidade", toca "Interacción e destreza", seguido de "Xestos universais" e activa a función. Alternativamente, pode activalo a través da aplicación Galaxy Wearable no seu teléfono intelixente conectado.

Para entender como funcionan os Xestos universais, está dispoñible un tutorial paso a paso cando activas a función por primeira vez. Unha vez completado, podes cambiar da navegación baseada táctil a Xestos universais xirando o pulso de lado a lado dúas veces. Os xestos de beliscar e pechar a man nun puño utilízanse para mover un resaltador (indicador de foco) pola interface de usuario e simular os toques da pantalla nos elementos da IU resaltados, respectivamente.

Ademais, os xestos universais permiten aos usuarios acceder a un menú de accións pechando a man dúas veces nun puño. Este menú ofrece botóns para desprazarse, abrir o panel rápido, editar as esferas do reloxo, acceder ao caixón de aplicacións e moito máis.

Os usuarios teñen a flexibilidade de personalizar as funcións dos xestos, cambiar a cor do resaltador, modificar a configuración de exploración do cursor, editar o menú Acción, axustar velocidades e sensibilidades, etc. Estas opcións pódense axustar facilmente no reloxo intelixente ou a través da aplicación Galaxy Wearable.

A actualización de One UI Watch 5 está dispoñible actualmente na serie Galaxy Watch 6, con lanzamentos para as liñas de Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 5 en determinadas rexións. Samsung segue ampliando a dispoñibilidade a máis mercados, mellorando a experiencia do reloxo intelixente con Universal Gestures.

