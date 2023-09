Google enfróntase a un xuízo por acusacións de abuso de poder monopolista

O goberno dos Estados Unidos leva a Google aos tribunais, acusando ao xigante tecnolóxico de abusar do seu poder de monopolio na industria dos buscadores. O xuízo, que marca o primeiro caso de monopolio importante do goberno en décadas e o primeiro na era da internet moderna, comeza o martes en Washington, DC.

No centro do caso do Departamento de Xustiza está a afirmación de que Google orquestrou as súas relacións comerciais para garantir que é o primeiro motor de busca que os usuarios ven cando acceden aos seus teléfonos ou navegadores web. O goberno argumenta que o obxectivo de Google era eliminar a competencia e manter o seu dominio.

O ex-fiscal xeral William Barr describiu a demanda como un ataque ao control de Google sobre Internet, que afecta a millóns de consumidores, anunciantes, pequenas empresas e emprendedores. Despois de anos de preparación, incluíndo a produción de millóns de páxinas de documentos e deposicións de máis de 150 persoas, o caso finalmente vai a xuízo.

O resultado deste ensaio histórico terá implicacións significativas para a industria tecnolóxica e Internet no seu conxunto. Desafía o poder das empresas tecnolóxicas para controlar os produtos que a xente usa a diario. Se ten éxito, podería cambiar a forma en que operan os xigantes tecnolóxicos e ter un impacto directo no funcionamento de Internet.

Google, que actualmente posúe ao redor do 90% do mercado de buscadores dos Estados Unidos e está valorado en 1.7 billóns de dólares, argumenta que o seu produto de busca é superior aos seus competidores. A compañía afirma que os usuarios optan por usar Google sen preferencia, xa que cambiar a un buscador alternativo é sinxelo na era moderna.

Este caso lembra o caso antimonopolio de 1998 contra Microsoft, que resultou nunha vitoria para o Departamento de Xustiza. As semellanzas entre os dous casos e os seus posibles resultados levaron a moitos a ver o caso de Microsoft como un modelo para enfrontarse aos xigantes tecnolóxicos actuais.

O caso do goberno contra Google céntrase nos acordos exclusivos da compañía con fabricantes de teléfonos como Apple e Samsung, así como con navegadores web como Mozilla. Estes acordos garanten que Google sexa o buscador predeterminado na maioría dos dispositivos, supostamente sufocando a competencia e limitando a presenza de rivais máis pequenos.

Nas próximas semanas desenvolverase o xuízo e o veredicto dará forma ao futuro da industria tecnolóxica. Independentemente do resultado, este caso de alto perfil significa un momento fundamental para abordar a dinámica de poder dentro do sector tecnolóxico.

