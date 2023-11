Comprender a importancia do apoio á saúde mental nas universidades

A traxedia golpeou a comunidade da Universidade de New Hampshire mentres lamentaban a perda dun estudante que se suicidou o domingo. O estudante, un estudiante universitario no Peter T. Paul College of Business and Economics, foi descrito polos funcionarios da escola como un amigo leal e de corazón que tivo un impacto positivo na comunidade da UNH. A comunidade do campus vese especialmente afectada xa que os estudantes se preparan para marchar para o descanso de Acción de Grazas esta semana.

Tras este devastador evento, o presidente da UNH, James W. Dean Jr., fixo fincapé na importancia de apoiar aos estudantes que poidan estar de duelo. Animou ao profesorado a ser consciente da dor que moitos estudantes poden estar experimentando e a ofrecer flexibilidade en canto ás responsabilidades académicas. A universidade está en contacto coa familia do estudante e proporcionará información sobre os servizos conmemorativos no seu momento.

O xefe do departamento de policía de Durham, Rene Kelley, confirmou a morte como un suicidio e asegurou que non se sospeita ningún xogo sucio. A investigación está en curso.

Recoñecendo a necesidade de apoio e asesoramento en momentos como estes, os servizos de asesoramento e psicoloxía da universidade e o programa de asistencia aos empregados están dispoñibles para estudantes, profesores e persoal. É fundamental que as persoas busquen axuda se están a sentir tristeza ou dor.

Preguntas máis frecuentes:

P: Como poden os estudantes contactar cos Servizos Psicolóxicos e de Asesoramento da UNH?

R: Os estudantes poden contactar cos servizos psicolóxicos e de asesoramento no (603) 862-2090 para obter apoio.

P: Como poden o persoal e o profesorado acceder ao Programa de Asistencia ao Empregado da UNH?

R: Pódese contactar directamente co Programa de asistencia aos empregados no (800) 424-1749.

P: Hai liñas de axuda nacionais de crise dispoñibles para apoio inmediato?

R: Si, pódese contactar coa liña directa da National Alliance on Mental Illness (NAMI) no 800-950-NAMI (6264), coa National Suicide Prevention Lifeline no 800-273-TALK (8255) e coa National Crisis Line no 1- 833-710-6477. Estas liñas de crise proporcionan apoio e orientación inmediatos aos necesitados.