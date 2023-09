Os usuarios de Venmo informan de interrupcións e problemas de pago

Miles de usuarios de Venmo experimentaron recentemente problemas coa aplicación, incluíndo problemas cos pagos e as transferencias de fondos. Os informes destes problemas alcanzaron o seu máximo ao redor das 10.30 horas ET de hoxe, e moitos usuarios queixáronse de que a aplicación non funcionaba correctamente e de que non se realizaban os pagos. Venmo non abordou oficialmente o problema nin proporcionou ningunha actualización nas redes sociais.

Os usuarios utilizaron plataformas como Twitter para expresar as súas frustracións con Venmo. Algunhas persoas informaron de que os seus saldos na aplicación non se están actualizando, o que causa confusión e preocupación. Outros queixáronse de non poder acceder ao seu diñeiro, o que provocou inconvenientes como desperdicios de viaxes á tenda. O servizo de atención ao cliente de Venmo foi difícil de alcanzar, o que agravou a frustración.

Aínda que o número de informes sobre Downdetector foi diminuíndo, con preto de 400 restantes neste momento, os problemas parecen ter sido resoltos para a maioría dos usuarios. Non obstante, é importante ter en conta que non houbo confirmación oficial nin declaración de Venmo sobre a interrupción.

O mapa de cortes de América do Norte proporcionado por Downdetector mostra que as zonas máis afectadas están espalladas por Estados Unidos. Mentres tanto, un gráfico que representa os problemas informados na última hora mostra unha tendencia ao alza.

En conclusión, os usuarios de Venmo experimentaron interrupcións no servizo, incluíndo fallos de pago e mal funcionamento das aplicacións. Moitos expresaron as súas queixas en varias plataformas, buscando axuda e resolución. Venmo aínda ten que proporcionar explicacións ou actualizacións oficiais sobre a situación.

Fontes:

- Downdetector (mapa de calor de interrupción, problemas máis informados e gráfico de interrupción)