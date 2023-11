FiiO lanza o KB3: un teclado con DAC e amplificador de auriculares incorporados

FiiO, unha recoñecida marca de audio, presentou a súa última innovación: o KB3, un teclado mecánico equipado cun conversor dixital a analóxico (DAC) e un amplificador de auriculares incorporados. O KB3 ten como obxectivo proporcionar aos usuarios unha experiencia de audio superior en comparación coas tomas de auriculares tradicionais de 3.5 mm que se atopan nos ordenadores de sobremesa e portátiles.

Ao integrar o DAC e o amplificador de auriculares directamente no teclado, FiiO elimina a necesidade de dispositivos separados que abarrotan o espazo de traballo. Isto significa que non hai máis cables de auriculares enredados nin DAC e amplificadores externos adicionais. Coa experiencia de FiiO en tecnoloxía de audio, o KB3 promete un rendemento de son de alta calidade.

As especificacións de audio do KB3 son impresionantes. Dispón de dobres DAC Cirrus Logic CS43131, que admiten formatos de audio de ata 32 bits/384 kHz e DSD256. Ademais da toma de auriculares estándar de 3.5 mm, o teclado tamén ofrece unha saída equilibrada de 4.4 mm, que ofrece máis opcións para a conectividade de audio. Segundo Tom's Hardware, as capacidades de audio do KB3 rivalizan co amplificador de auriculares KA80 de $13 de FiiO.

O propio teclado posúe características excepcionais ademais da súa destreza de audio. Está montado nunha xunta e dispón de interruptores de intercambio en quente, o que permite substituír facilmente o interruptor sen soldar. O KB3 é compatible con sistemas Mac e Windows e admite iluminación RGB. Tamén admite o popular software de configuración VIA, mellorando as opcións de personalización. O deseño compacto do 75 por cento, que se asemella aos teclados dos portátiles, engade aínda máis o seu atractivo. Ademais, un dial de control de volume está convenientemente situado na esquina superior dereita do teclado.

Aínda que a integración dunha toma de auriculares nun teclado non é totalmente nova, o enfoque de FiiO aborda posibles problemas coas interferencias de audio mediante o uso dun DAC integrado para converter o sinal de audio dixital do ordenador. Este enfoque é similar ao Moondrop Dash, outro teclado recente cunha toma de auriculares incorporada.

O KB3 está dispoñible para compra en AliExpress. Os clientes poden escoller entre unha opción sen interruptores ou teclas por 129.99 dólares ou un modelo totalmente montado por 149.99 dólares. FiiO tamén ofrece unha versión sen fíos do teclado, cun prezo de 129.99 dólares para o modelo totalmente montado, pero esta variante carece das innovadoras funcións de audio presentes na versión con cable.

