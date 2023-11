Nova mini pantalla LED para xogos de AOC: calidade inmellorable a un prezo inmellorable

Buscas un monitor Mini LED de primeira calidade a un prezo accesible? Non busques máis. AOC acaba de lanzar a súa última pantalla de xogos, a Q27G3XMN, e xa tomou o mercado por asalto. Con un prezo de só 249.99 dólares en Amazon, este monitor 27P de 1440″ ofrece unha relación calidade-prezo excepcional.

O que diferencia ao Q27G3XMN dos seus competidores é a súa tecnoloxía de retroiluminación Mini LED. A diferenza das pantallas LCD tradicionais, os monitores Mini LED utilizan LEDs máis pequenos que están empaquetados de forma máis densa, o que dá como resultado un brillo superior e niveis de negro. De feito, a pantalla Mini LED de AOC rivaliza coa calidade de imaxe dos monitores OLED, que son coñecidos polo seu inmellorable rendemento visual.

Con certificación DisplayHDR 1000, o Q27G3XMN ten 336 zonas de atenuación individuais incribles. Estas zonas pódense manipular para conseguir negros intensos, o que permite un contido sorprendente de alto rango dinámico. Ademais, AOC asegurou que a pantalla cobre o 134% da gama de cores sRGB, proporcionando cores vibrantes e precisas desde a caixa grazas á súa calibración de cores de fábrica.

Os xogadores estarán encantados coas impresionantes especificacións do Q27G3XMN. Cunha frecuencia de actualización de 180 Hz como un lóstrego, tecnoloxía de sincronización adaptativa (aínda que FreeSync non se menciona explícitamente) e o modo de retardo de entrada baixo de AOC, este monitor cumpre todas as expectativas dos xogadores competitivos. Ademais, admite unha taxa de actualización máis baixa de 120 Hz, perfecta para xogar nas consolas máis recentes de Sony e Microsoft.

Tendo en conta as especificacións e a tecnoloxía Mini LED de vangarda, pode esperar que o Q27G3XMN teña un prezo elevado. Non obstante, segundo a nosa investigación, o monitor de AOC é significativamente máis económico que os seus competidores. Aínda que non puidemos atopar o prezo de venda polo miúdo suxerido polo fabricante estadounidense, as fontes suxiren que é de aproximadamente 400 dólares. Cun prezo promocional actual de 249.99 dólares, non hai dúbida de que este monitor ofrece un valor excepcional.

FAQ:

P: Que é a tecnoloxía Mini LED?

R: A tecnoloxía mini LED utiliza LEDs máis pequenos e densos no sistema de retroiluminación dunha pantalla, o que dá como resultado unha mellora do brillo e dos niveis de negro.

P: Que é a certificación DisplayHDR 1000?

R: A certificación DisplayHDR 1000 é un estándar elevado para as pantallas que confirma a súa capacidade para producir contidos impresionantes de rango dinámico con excelente contraste e precisión de cor.

P: O AOC Q27G3XMN admite FreeSync?

R: Aínda que non se indique de forma explícita, o monitor presenta tecnoloxía de sincronización adaptativa, que é compatible con FreeSync.

P: O Q27G3XMN é axeitado para xogos de consola?

R: Si, o monitor admite unha frecuencia de actualización de 120 Hz, polo que é ideal para xogar nas últimas consolas de Sony e Microsoft.