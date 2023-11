Maingear presenta potentes estacións de traballo preconstruídas para profesionais

Maingear, un fabricante líder de PC personalizados, acaba de lanzar a súa nova serie Pro WS, unha liña de sistemas preconstruídos de gama alta deseñados especificamente para profesionais de varias industrias. Con foco en ofrecer un rendemento superior, estas estacións de traballo están dirixidas a desenvolvedores de xogos, editores de fotos, deseñadores gráficos, videógrafos, artistas de renderización 3D, produtores de música, enxeñeiros CAD, científicos de datos e desenvolvedores de AI/aprendizaxe automática.

A serie Pro WS ofrece tres opcións de estación de traballo diferentes que se poden personalizar para satisfacer as necesidades individuais. Unha característica destacada é a compatibilidade coas CPU Threadripper 7000 lanzadas recentemente, que dá aos usuarios acceso a unha potencia de procesamento de vangarda.

A opción de nivel de entrada, o Pro WS, vén cun deseño estándar de torre media co chasis de torre media norte de Fractal Design. Os seus elegantes paneis con acabado en madeira na parte frontal proporcionan un toque elegante. O Pro WS pódese equipar coas últimas CPU Intel Core ou AMD Ryzen e GPU dual Nvidia RTX 6000, o que garante un rendemento gráfico excepcional. Noctua xestiona a refrixeración de forma experta e as opcións de memoria chegan a 128 GB de DDR5. As opcións de almacenamento consisten en SSD Samsung 990 NVMe ou HDD Seagate IronWolf, cunha ampla gama de capacidades dispoñibles. O Pro WS tamén conta cunha fonte de alimentación de 1600 W e ofrece varias opcións de sistema operativo.

Para aqueles que precisan aínda máis potencia, Maingear ofrece as estacións de traballo Pro WS Max e Pro RS. O Pro WS Max, incluído no amplo chasis Define 7 XL, ofrece un rendemento extremo. O Pro RS, cun factor de forma de montaxe en rack 4U, está construído sobre o chasis Silverstone RM44, ofrecendo opcións de expansión melloradas.

Tanto as estacións de traballo Pro WS Max como Pro RS admiten unha ampla gama de CPUs, incluíndo Intel Core, Intel Xeon, AMD Ryzen, AMD Ryzen Threadripper e AMD Ryzen Threadripper Pro, para unha potencia de procesamento sen compromisos. Estas estacións de traballo tamén ofrecen capacidades gráficas excepcionais, que permiten acomodar varias GPU Nvidia A4000, A5000 ou RTX 6000. As solucións de refrixeración de Noctua garanten unhas térmicas eficientes e a capacidade de memoria pode chegar ata os impresionantes 256 GB de DDR5. As opcións de almacenamento reflicten as do Pro WS, e as estacións de traballo veñen coa mesma PSU de 1600 W e opcións de sistema operativo.

Aínda que aínda non se publicaron os detalles dos prezos da serie Pro WS, Maingear ofrece un configurador no seu sitio web oficial, que permite aos usuarios personalizar as súas estacións de traballo segundo as súas preferencias e requisitos.

FAQs

1. Podo personalizar os compoñentes nas estacións de traballo Pro WS de Maingear?

Si, Maingear ofrece opcións de personalización para a súa serie Pro WS. Os usuarios poden seleccionar a súa CPU, GPU, capacidade de memoria, solución de almacenamento e sistema operativo preferidos.

2. Cal é a cobertura da garantía das estacións de traballo Pro WS de Maingear?

As estacións de traballo Pro WS inclúen unha garantía estándar de 2 anos de Pro Solutions. Os usuarios tamén teñen a opción de actualizar a unha garantía de 3 anos para unha cobertura ampliada.

3. Son estes postos de traballo axeitados para profesionais de todas as industrias?

Si, a serie Pro WS está deseñada para atender a profesionais de varias industrias, incluíndo desenvolvemento de xogos, edición de fotografías, deseño gráfico, videografía, renderización 3D, produción musical, enxeñería CAD, ciencia de datos e desenvolvemento de AI/aprendizaxe automática.

4. Como podo mercar unha estación de traballo Maingear Pro WS?

As estacións de traballo Pro WS de Maingear pódense mercar directamente no sitio web oficial de Maingear. Os usuarios poden usar o configurador para personalizar as súas estacións de traballo antes de facer unha compra.