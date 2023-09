GMC Canyon AT4 varado atopado atrapado na ruta de sendeirismo de Colorado

Un GMC Canyon AT2023 4 estivo varado preto da cima das Montañas Rochosas de Colorado durante varios días. A camioneta quedou atascada no Decalibron Trail, unha ruta de sendeirismo de sete quilómetros que percorre catro picos de montaña por riba de 14,000 pés. A ruta, situada parcialmente en propiedade privada, estivo pechada durante a maior parte do ano debido a problemas de responsabilidade e as malas condicións do camiño.

Ao parecer, o condutor do GMC Canyon AT4 accedeu á pista por unha estrada que remata nun camiño ou se converte nunha antiga estrada mineira. O condutor probablemente subestimou a dificultade do terreo, xa que o camiño non está ben marcado e pode resultar confuso para navegar.

O camión deslizouse do lado do camiño cara a pedras soltas, perdendo tracción e escavando na superficie. Informouse de que o camión se afondara ata o seu diferencial, o que puxo o risco de rodar se o condutor tentaba cortar a luz.

Os esforzos para recuperar o camión non tiveron éxito ata o momento. Colorado 4×4 Rescue and Recovery, unha organización de voluntarios, chegara ao vehículo pero non puido extraelo. O camión permanece abandonado na pista, xa que non se informou de máis recuperación.

Este incidente pon de manifesto os perigos dos condutores inexpertos que intentan camiños máis aló do seu nivel de habilidade. Condutores testarudos provocaron incidentes similares na zona, o que provocou avisos e peches de camiños todoterreo difíciles.

Serve como recordatorio de ter coidado e humildade ao aventurarse en terreos descoñecidos.