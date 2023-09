O impacto do castigo no comportamento dos estudantes: afastándose dos enfoques tradicionais

Na aula, o castigo é un tema que xorde con frecuencia entre os estudantes. Porén, o seu lugar no ensino é moi cuestionable, sobre todo porque apenas figura nas directrices marcadas pola Xunta Nacional de Benestar Educativo. O termo preferido nestas directrices é "sanción", que abarca unha serie de connotacións, incluíndo intervencións positivas e incentivos. O verdadeiro espírito destas directrices, que enfatizan unha relación alumno-profesor de mutuo respecto, debe recibir unha maior atención e promoción nos centros educativos.

A responsabilidade de establecer e manter unha relación positiva entre o alumnado e o profesorado é principalmente dos adultos. É esencial que os educadores transmitan mensaxes de responsabilidade, rendición de contas, axencia, consecuencias e recompensas, e que se afasten das medidas punitivas. O castigo durante os anos formativos dun neno pode ter un impacto duradeiro na súa autoestima e na percepción das expectativas dos demais.

Damien Quinn, un ex-delincuente inspirador e defensor das persoas con antecedentes penais, destaca os efectos duradeiros do castigo formal. Moitas persoas con condenas cren que o seu pasado lles impedirá conseguir oportunidades, o que indica o estigma asociado ao castigo. Como educadores, o noso obxectivo é guiar aos estudantes cara a camiños que os alonxen do sistema de xustiza penal. Non obstante, é fundamental ter en conta o papel potencial do castigo nas vidas novas máis aló do servizo penitenciario.

Os pais poden transmitir sen querer crenzas sobre o castigo que herdaron da súa propia educación, o que leva a ideas arraigadas pouco útiles sobre merecer un castigo. Aínda que a lei prohibe o castigo corporal dos nenos, é inxenuo asumir que xa non existe en ningún fogar. En lugar de normalizar o castigo, os educadores deberían esforzarse por reforzar enfoques alternativos e fomentar a curiosidade sobre as razóns subxacentes do comportamento do alumno.

Na aula, adoptar un enfoque máis compasivo e comprensivo para a xestión do comportamento pode ser transformador. Ao utilizar tres palabras sinxelas: axudar, apoiar e comprender, os educadores poden crear un ambiente onde os estudantes se sintan seguros e apoiados. Estas palabras teñen un peso enorme e demostraron ser moi eficaces para evitar conflitos. Ao afastarse do castigo e adoptar intervencións positivas, os educadores poden dar forma a unha experiencia de aprendizaxe máis saudable e propicia para os seus estudantes.

