Novo paquete Wahoo Kickr Core: adestrador intelixente accesible con valor engadido

Wahoo Fitness acaba de facer un anuncio emocionante para os entusiastas do ciclismo. Non só reduciron o prezo do adestrador intelixente Wahoo Kickr Core, senón que tamén incluíron un casete preinstalado cunha selección de opcións de velocidade 8/9/10/11/12. Este paquete tamén inclúe unha subscrición gratuíta dun ano á popular plataforma de adestramento virtual, Zwift. Estes cambios proporcionan aos ciclistas unha opción máis económica e cómoda para mellorar a súa experiencia de adestramento en interiores.

O adestrador intelixente Wahoo Kickr Core, presentado en 2018, foi unha opción fiable e rendible para os ciclistas. O único inconveniente foi a ausencia dun casete preinstalado, a diferenza do seu homólogo, o adestrador intelixente Kickr. Non obstante, co novo paquete Wahoo Kickr Core Bundle, os usuarios poden gozar da comodidade dun casete preinstalado e dunha subscrición a Zwift dun ano, todo a un prezo reducido. Esta oferta de paquetes é a primeira para Wahoo Fitness, con sede en Atlanta, Xeorxia.

Ademais do paquete, o prezo do Wahoo Kickr Core autónomo tamén se baixou para igualar o custo do adestrador intelixente Zwift Hub One. Non obstante, os clientes que adquiran o Kickr Core nunha tenda local de bicicletas ou nunha tenda física terán a opción de beneficiarse dunha subscrición a Zwift dun ano con desconto a 99.99 dólares.

A descontinuación do adestrador intelixente clásico Zwift Hub, que ofrecía un casete de varias velocidades, significa que o Zwift Hub One é agora o único adestrador intelixente da marca Zwift dispoñible. Aínda que o Zwift Hub One inclúe un único engranaxe e un cambio virtual dentro da aplicación, o Wahoo Kickr Core ofrece unha experiencia máis tradicional, permitindo aos usuarios usar o seu propio casete de bicicleta e utilizar a transmisión da súa bicicleta para cambiar de marcha.

Con estas actualizacións, os ciclistas teñen dúas excelentes opcións para escoller. O Zwift Hub One é ideal para aqueles que usan principalmente Zwift ou prefiren unha configuración máis sinxela, mentres que o Wahoo Kickr Core ofrece máis versatilidade e integración co ecosistema de accesorios de Wahoo.

Para facer Zwift máis accesible, a plataforma introduciu unha opción de subscrición con desconto durante todo o ano cun prezo de 149.99 dólares. Isto supón un aforro significativo de 29.89 dólares en comparación cunha subscrición mensual. Os subscritores mensuais existentes poden cambiar facilmente a unha subscrición anual cancelando a súa subscrición actual e subscribindo no sitio web de Zwift.

O novo paquete Wahoo Kickr Core Bundle e a opción de subscrición Zwift con desconto durante todo o ano aportan valor engadido e accesibilidade aos entusiastas do ciclismo indoor. Tanto se buscas unha solución de adestrador intelixente completa como unha experiencia de adestramento virtual sen problemas, estas ofertas atenderán a unha variedade de necesidades e preferencias.

Preguntas frecuentes (FAQ)

1. Que se inclúe no Wahoo Kickr Core Bundle?

O paquete Wahoo Kickr Core inclúe o adestrador intelixente Wahoo Kickr Core cun casete preinstalado (opcións de velocidade 8/9/10/11/12) e unha subscrición dun ano a Zwift.

2. Podo mercar o Wahoo Kickr Core sen casete?

Si, o Wahoo Kickr Core pódese mercar por separado sen casete. O seu prezo reduciuse para igualar o custo do adestrador intelixente Zwift Hub One.

3. Cales son as diferenzas entre o Zwift Hub One e o Wahoo Kickr Core?

O Zwift Hub One inclúe un único engranaxe e cambio virtual dentro da aplicación Zwift, mentres que o Wahoo Kickr Core require un casete de bicicleta estándar e usa a transmisión da bicicleta para cambiar de marcha. O Kickr Core tamén ofrece unha maior integración co ecosistema de accesorios Wahoo.

4. Zwift ofrece unha subscrición anual con desconto?

Si, Zwift ofrece agora unha opción de subscrición durante un ano cun prezo de 149.99 dólares, que ofrece un mellor valor en comparación coa subscrición mensual.

5. Os subscritores mensuais existentes poden cambiar a unha subscrición anual?

Si, os subscritores mensuais existentes poden cambiar a unha subscrición anual. Non obstante, os usuarios que se subscribían a través da tenda de aplicacións de Apple terán que cancelar a súa subscrición existente e subscribirse en Zwift.com para aproveitar a subscrición anual. Os subscritores mensuais tamén poden continuar coa súa subscrición mensual segundo o desexen.