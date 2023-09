Presentamos Super: The True-Blue Australian Lager de Golden West Brewing Co.

Golden West Brewing Co., unha cervexería artesanal con sede en Subiaco, Australia Occidental, presentou recentemente a súa última creación: Super, unha cervexa australiana auténtica. Inspirándose nunha época na que pedir unha cervexa significaba escoller entre unha cervexa de intensidade completa ou unha goldie de intensidade media, Super rende homenaxe á sinxeleza e a nostalxia daquela época.

Super derrama un ton dourado limpo cunha cabeza xenerosa, tentando aos entusiastas da cervexa coa súa aparencia atractiva. No nariz, a cervexa posúe un aroma distinto a malta, que lembra as alfombras da trastienda do icónico local de música en directo de Perth, The Grosvenor, na década de 1990. O sorbo inicial ofrece unha experiencia suave e satisfactoria, pero pronto pasa a un delicioso equilibrio de amargura maltada e un acabado nítido.

Este tinnie, ou cervexa enlatada, xa deixou a súa marca na escena cervexeira local, gañando unha medalla de prata no Perth Royal Beer Show de 2023. O seu recoñecemento é merecido tendo en conta a súa capacidade para transportar aos amantes da cervexa aos tempos dourados nos que Swanny, ou Swan Gold a media potencia, reinaba.

Cun alcohol en volume (ABV) do 4.2 por cento, Super tamén é ideal para compartir cos amigos, recuperando a camaradería que adoita asociarse con dividir unha bebida. Con un prezo aproximado de 23 dólares por un paquete de catro, este tinnie non só é un sabor de nostalxia, senón tamén un gran valor para os entusiastas da cervexa artesanal.

Entón, se desexas os tempos antigos nos que as eleccións de cervexa eran máis sinxelas e o foco estaba na calidade e a tradición, Super by Golden West Brewing Co. debería estar no teu radar. Levanta unha copa á artesanía australiana e disfruta desta cerveza verdadeiramente azul, que obtivo unha sólida valoración de 3.5 WA postas de sol sobre 5.

Fontes:

- Golden West Brewing Co. (sitio web da cervexaría)

- Perth Royal Beer Show (concurso de cervexa)

Definicións:

– Tinnie: termo usado en Australia para referirse a unha lata de cervexa.

– ABV: Alcohol por Volume, unha medida estándar utilizada para indicar o contido alcohólico dunha bebida.