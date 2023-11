O misterioso destino dos Simpson: secuela de Hit & Run e as preguntas sen resposta

O amado xogo de mundo aberto, The Simpsons: Hit & Run, cautivo aos fanáticos durante anos coa súa mestura única de humor e xogo. A pesar da súa popularidade e demanda dunha secuela, os desenvolvedores do xogo revelaron recentemente que un xogo de seguimento nunca chegou a materializarse, o que deixou perplexos aos fans e mesmo aos propios desenvolvedores.

Nunha entrevista recente con MinnMax, programadores, produtores, deseñadores e produtores executivos implicados no xogo orixinal compartiron a súa confusión e decepción pola cancelación da secuela. Cando se lle preguntou sobre o razoamento detrás da detención da produción, o produtor executivo John Melchior respondeu con perplexidade, dicindo: "Non o sei".

Foi unha decisión verdadeiramente estraña que deixou a todos os implicados rascando a cabeza. Melchior explicou que o éxito do xogo orixinal provocou un acordo de cinco xogos con menos financiamento do que os desenvolvedores tiñan previsto. A decisión de deter a produción foi un choque, incluso para o xefe de Melchior, que lles entregara o xogo "en bandexa de prata".

O xogo orixinal, lanzado por Vivendi Universal Games en 2003, presentaba unha conspiración alieníxena en Springfield, cos xogadores que participaban en varias misións para desvelar os misteriosos acontecementos. Un dos aspectos máis emblemáticos do xogo foron as misións de carreiras inspiradas en Grand Theft Auto, que os fans lembran con cariño.

A secuela prevista pretende ampliar a mecánica de condución introducindo a capacidade de remolcar obxectos dos vehículos. O deseñador Darren Evenson mencionou un prototipo que fora desenvolvido para esta función antes de que o proxecto fose descartado. Porén, máis aló do prototipo e dunha trama solta, non se avanzou moito.

Os desenvolvedores expresaron a súa incredulidade ante a cancelación do proxecto, xa que tiñan previsto que The Simpsons: Hit & Run se convertese nunha franquía. Para eles, unha secuela parecía unha progresión natural, pero foi retirada bruscamente da mesa.

Un dos principais factores que contribuíron á caída da secuela foi o fracaso de Vivendi para garantir os dereitos dos videoxogos dos Simpson. Curiosamente, a compañía tivo éxito na obtención dos dereitos doutras franquías populares como Buffy the Vampire Slayer. Finalmente, EA adquiriu os dereitos dos videoxogos en 2005; con todo, non se lanzou ningún xogo novo baseado en The Simpsons desde 2007.

En conclusión, aínda que as esperanzas dunha secuela de The Simpsons: Hit & Run poden quedar frustradas mentres EA conserve os dereitos da franquía, os fans aínda poden manter a esperanza dunha versión remasterizada do xogo orixinal. Os misterios que rodean a cancelación da secuela seguen desconcertando a fans e desenvolvedores por igual, deixándoos a preguntarse sobre as posibilidades que poderían ter.

FAQ

Haberá algunha vez unha secuela de The Simpsons: Hit & Run?

A partir de agora, descartouse oficialmente unha secuela de The Simpsons: Hit & Run. Tanto os desenvolvedores como os fans do xogo quedaron desconcertados pola decisión de deter a produción.

Por que se detivo a produción da secuela?

O motivo exacto da cancelación da secuela segue sendo descoñecido. O produtor executivo John Melchior expresou a súa confusión sobre a decisión e mencionou as limitacións financeiras do acordo de cinco xogos como un factor contribuínte.

Que características únicas estaban previstas para a secuela?

A secuela prevista tiña como obxectivo introducir novas mecánicas de condución, que permitían aos xogadores remolcar obxectos dos vehículos. Aínda que se desenvolveu un prototipo para esta función, o proxecto foi finalmente cancelado, deixando claro o alcance da súa implementación.

Que factores contribuíron á caída da secuela?

Un dos principais factores foi o fracaso de Vivendi para obter os dereitos dos videoxogos de The Simpsons, ao tempo que conseguiu con éxito os dereitos doutras franquías populares como Buffy the Vampire Slayer. Este fracaso xogou un papel importante na decisión de cancelar a secuela.