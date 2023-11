By

Na primavera de 2023, Sunshine Henle recibiu unha mensaxe de texto da súa nai, ou iso cría. Non sabía que a entidade detrás das mensaxes era un "bot fantasma", unha recreación dixital da súa nai falecida impulsada polo ChatGPT de OpenAI. Esta tecnoloxía emerxente, coñecida como "tecnoloxía do duelo", ten como obxectivo proporcionar consolo e compañía a aqueles que sofren a perda dun ser querido. Non obstante, mentres usuarios como Henle aprecian a comodidade que ofrecen estes chatbots avanzados, os expertos advirten das implicacións éticas e psicolóxicas asociadas ao seu uso.

Entraron en escena startups de tecnoloxía Grief como Replika, HereAfter AI, StoryFile e Seance AI, que ofrecen varios servizos para axudar ás persoas a afrontar a perda. Estes servizos van desde videoconversacións interactivas co falecido ata avatares virtuais e legados de audio. Para ofrecer unha experiencia personalizada, os usuarios son guiados a través de cuestionarios de personalidade, que adestran os algoritmos de IA das plataformas.

Do mesmo xeito que outros modelos de negocio baseados na subscrición, as plataformas tecnolóxicas de grief ofrecen aos usuarios plans de prezos por niveis. Dependendo das funcións e calidade desexadas, os prezos da subscrición poden variar desde algúns dólares ao mes ata varios centos de dólares ao ano. Por exemplo, o plan premium de StoryFile concede aos usuarios acceso a vídeos máis longos e de alta resolución dos seus seres queridos falecidos por unha tarifa única de 499 dólares.

Aínda que algúns fundadores abordan esta tecnoloxía con cautela, outros adoptan unha postura máis agresiva. Jarren Rocks, o fundador de Seance AI, subliña que o seu software ofrece peche en lugar de interacción a longo prazo. Pola contra, Justin Harrison de You, Only Virtual imaxina un mundo onde a dor queda obsoleta, coa súa plataforma que pretende reproducir a esencia auténtica dos seres queridos.

A pesar dos beneficios destas tecnoloxías, expuxéronse preocupacións sobre o consentimento, a dependencia psicolóxica, a linguaxe tendenciosa e o marketing dirixido a usuarios vulnerables. Os expertos en ética da IA ​​e os investigadores en tecnoloxía ven o rápido desenvolvemento da tecnoloxía do duelo con escepticismo, destacando posibles problemas legais e éticos. Por exemplo, un estudo recente descubriu que a aplicación complementaria de chatbot persoal Replika expuxo aos usuarios vulnerables a contido explícito pouco despois do rexistro, o que subliña a necesidade de garantías nestas plataformas.

Ademais, o aumento dos deepfakes post mortem provocou discusións sobre os dereitos de privacidade e publicidade. Aínda que nalgúns estados se implementaron regulamentos para as celebridades, os individuos medios seguen desprotexidos. Como resultado, os expertos piden cambios de política durante o proceso de planificación patrimonial para incorporar unha cláusula "Non me bots" e garantir o uso responsable destas tecnoloxías.

Mentres a sociedade loita coas complexidades destes avances, o futuro da tecnoloxía do duelo segue sendo incerto. Aínda que ofrece un enfoque novedoso para afrontar as perdas, os seus riscos potenciais e as implicacións éticas requiren unha coidadosa consideración. Conseguir un equilibrio entre proporcionar comodidade e defender os dereitos persoais será crucial mentres navegamos por este novo mundo valente de compañeiros artificiais.

Preguntas máis frecuentes (FAQ):

1. Que é a tecnoloxía do duelo?

A tecnoloxía Grief refírese a unha categoría de tecnoloxías, que inclúe plataformas como Replika, HereAfter AI, StoryFile e Seance AI, que teñen como obxectivo axudar ás persoas a afrontar a perda dun ser querido mediante interaccións dixitais e recreacións do falecido.

2. Como funcionan estas plataformas tecnolóxicas de duelo?

As plataformas tecnolóxicas de Grief adoitan usar modelos de aprendizaxe profunda e grandes linguaxes, combinados coa personalización a través de cuestionarios, para crear avatares virtuais ou chatbots que emulan a personalidade e a esencia do individuo falecido. Os usuarios poden participar en conversas, ver vídeos ou escoitar legados de audio.

3. Hai algunha preocupación ética en torno á tecnoloxía do duelo?

Si, hai varias preocupacións éticas asociadas coa tecnoloxía do duelo. Estes inclúen a falta de consentimento da persoa falecida, o potencial de dependencia psicolóxica de compañeiros artificiais, a perpetuación da linguaxe tendenciosa nos conxuntos de datos e a comercialización destes servizos para usuarios vulnerables.

4. Cales son os modelos de prezos para as plataformas de tecnoloxía de duelo?

As plataformas de tecnoloxía Grief adoitan ofrecer plans de subscrición por niveis. Os prezos poden variar desde algúns dólares ao mes ata varios centos de dólares ao ano, dependendo das características e da calidade do servizo.

5. Como pode a sociedade abordar os problemas éticos que rodean a tecnoloxía do duelo?

Os expertos suxiren a implementación de regulamentos e garantías durante o proceso de planificación patrimonial. Isto pode implicar incorporar unha cláusula "Non me bot" para protexer a privacidade das persoas e garantir un uso responsable da tecnoloxía.