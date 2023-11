O novo Google Pixel 8 sorprende aos usuarios cunha pantalla máis brillante

Os últimos teléfonos intelixentes insignia de Google, o Pixel 8 e o Pixel 8 Pro, fixeron olas coas súas impresionantes actualizacións de hardware. Unha das características máis destacadas destes dispositivos son as pantallas AMOLED, que están etiquetadas como "Actua" e "Super Actua". Aínda que o Pixel 8 Pro xa era coñecido polo seu brillo máximo de 2,400 nits, resulta que o Pixel 8 normal é aínda máis impresionante do que se pensaba inicialmente.

Google mide o brillo máximo de ambos os teléfonos usando unha "relación de píxeles do 5%", que representa só unha pequena porcentaxe da pantalla. No uso real, é posible que o Pixel 8 Pro non alcance os 2,400 nits anunciados, excepto o contido HDR. Non obstante, os descubrimentos recentes da comunidade de XDA-Developers arroxan luz sobre o feito de que o Pixel 8 normal supera realmente as afirmacións de Google.

Nunha análise detallada de Dylan Raga, descubriuse que a pantalla do Pixel 8 pode alcanzar un brillo de pantalla completa de ata 1,600 nits. Isto é 200 nits superior ao que Google declarara oficialmente e incluso superior ao que Raga observou ao probar o Pixel 8 Pro.

Curiosamente, este brillo adicional conséguese activando a función "Smooth Display", que utiliza unha frecuencia de actualización de 120 Hz. Cando esta opción está desactivada, o panel do Pixel 8 normal alcanza os 1,400 nits esperados, segundo afirmou inicialmente Google. O motivo desta disparidade aínda non está claro, pero finalmente beneficia aos usuarios.

Os niveis de brillo máis altos do Pixel 8 proporcionan unha experiencia visual mellorada, especialmente ao ver contido HDR. Tanto se os usuarios están vendo películas, xogando a xogos ou navegando polos seus sitios web favoritos, a pantalla máis brillante aumenta o goce e a inmersión en xeral.

O compromiso de Google por mellorar continuamente o hardware do seu teléfono intelixente é evidente nas sorpresas que ofrecen as capacidades de visualización do Pixel 8. Coa marca "Actua" que mostra os avances na tecnoloxía AMOLED, os usuarios poden esperar unha experiencia visualmente abraiante como nunca antes.

Preguntas máis frecuentes

1. Cal é o brillo máximo do Google Pixel 8 Pro?

O Pixel 8 Pro ten un brillo máximo de 2,400 nits, polo que é unha das pantallas máis brillantes do mercado de teléfonos intelixentes dos Estados Unidos.

2. Que brillo ten o Google Pixel 8 normal?

Ao contrario das afirmacións iniciais de Google, o Pixel 8 normal pode alcanzar un brillo de pantalla completa de 1,600 nits, 200 nits máis do que se indicaba oficialmente.

3. Como se consegue o brillo extra no Pixel 8 normal?

A activación da función "Smooth Display", que utiliza unha frecuencia de actualización de 120 Hz, permite que o Pixel 8 normal alcance os 200 nits adicionais de brillo.

4. O maior brillo beneficia aos usuarios?

Si, os niveis de brillo máis altos melloran a experiencia visual, especialmente ao ver contido HDR. Os usuarios poden esperar unha pantalla máis inmersiva e agradable.