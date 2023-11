Ubisoft establece un novo estándar: as escenas de avance rápido son un cambio de xogo

Ubisoft presentou unha función emocionante no seu próximo xogo de saqueos móbiles, The Division Resurgence. Aínda que as escenas de avance rápido non son un concepto innovador, é unha característica que raramente se ve nos xogos de hoxe. Este cambio de xogo deixou aos xogadores esperando ansiosamente o lanzamento do xogo en 2024, coa esperanza de que se converta nunha inclusión estándar en todos os videoxogos futuros.

Descubrindo a habilidade por accidente, os xogadores atopáronse a toda velocidade a través de longas escenas en The Division Resurgence cun simple toque na pantalla. Xa sexa un personaxe que camiña en silencio ou un diálogo excesivo sobre unha misión, agora os xogadores poden pasar por estas escenas, aforrando tempo e facendo o xogo máis agradable.

Aínda que omitir as escenas é unha opción na maioría dos xogos, moitas veces hai o desexo de captar cada parte da tradición e do desenvolvemento do personaxe. A función de avance rápido de The Division Resurgence responde a esta necesidade, permitindo aos xogadores acelerar selectivamente partes das escenas. Esta característica menor pero impactante non só é unha bendición para os xogadores que queren mover a historia rapidamente, senón que tamén é ideal para aqueles que xogan en dispositivos móbiles, xa que ofrece a flexibilidade para rematar o xogo en calquera momento.

O compromiso de Ubisoft para mellorar a experiencia dos xogadores é encomiable. Ao introducir a opción de avance rápido en The Division Resurgence, estableceron un novo estándar na industria dos xogos. Os xogadores agora están ansiosos por ver esta función implementada en futuros xogos de Ubisoft, como The Division 3 e The Division Heartland.

A expectación é palpable e os fanáticos dos xogos de Ubisoft non poden evitar querer a comodidade e o gozo que ofrece a función de avance rápido. Con Ubisoft liderando o camiño, outros desenvolvedores de xogos poden tomar nota e considerar incorporar esta función que cambia o xogo nas súas propias creacións.

FAQ:

P: É The Division Resurgence o primeiro xogo que ten unha función de avance rápido de escenas?

R: Non, algúns JRPG e outros xogos incluíron características similares no pasado.

P: Podo saltar as escenas completamente en The Division Resurgence?

R: Si, como a maioría dos xogos, The Division Resurgence permite aos xogadores saltar as escenas por completo se o desexan.

P: Cando se lanzará oficialmente The Division Resurgence?

R: O xogo está actualmente en probas beta e espérase que se lance en 2024.