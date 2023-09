O acento irlandés Butchered en Starfield provoca polémica

By

O xogo moi esperado, Starfield, desenvolvido por Bethesda, foi criticado recentemente polo seu acento irlandés mal executado. Xogadores e críticos quedaron conmocionados e decepcionados pola representación do acento, que foi descrito como unha "abominación".

O tema de terxiversar os acentos non é novo no mundo dos medios, pero parece que Starfield levouno a un nivel totalmente novo. Moitos individuos de Irlanda, que están familiarizados cos matices dos seus propios dialectos, expresaron a súa frustración pola representación inexacta.

Aínda que algúns poden argumentar que conseguir que actores irlandeses reais que expresen estes papeis sería a solución máis sinxela, é de esperar, polo menos, que se faga xustiza ao acento. Desafortunadamente, este requisito básico parece pasarse por alto no desenvolvemento de Starfield.

Twitter foi inundado de comentarios destacando a mala calidade do acento irlandés no xogo. Algúns comparárono cun acento americano básico co uso ocasional de frases irlandesas estereotipadas. Foi chamado de "chocante" e "incrible" por aqueles que o viviron de primeira man.

Esta non é a primeira instancia dun acento irlandés mal executado no mundo dos xogos. Non obstante, títulos recentes como Assassin's Creed Valhalla fixeron un traballo moito mellor para representar con precisión o acento. É decepcionante ver que Starfield perdeu a marca neste sentido.

A pesar da polémica arredor do acento irlandés, Starfield aínda conseguiu ter éxito noutras áreas. O xogo recibiu críticas positivas e ten un bo rendemento nas vendas.

En conclusión, o acento irlandés esmolado en Starfield provocou indignación entre xogadores e críticos. É un claro exemplo da importancia dunha representación precisa nos medios de comunicación, e serve como recordatorio de que se debe facer máis esforzo para garantir a autenticidade nas representacións de diferentes culturas e acentos.

