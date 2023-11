Desata o teu frenesí de xogos: a venda do Black Friday de GOG xa está aquí!

Vostede é un xogador apaixonado que vive coa emoción de descubrir novos xogos? Se é así, estás de sorte porque acaba de lanzarse a venda do Black Friday de GOG, que presenta un tesouro de xogos con desconto que seguramente satisfarán as túas ansias de xogo. De desenvolvedores populares como CD Projekt, PlayStation, Bethesda e Blizzard, GOG ten unha ampla colección de xogos que che manterán entretido durante horas e horas.

Unha das características máis destacadas dos xogos de GOG é a súa natureza sen DRM. Cando compras un xogo de GOG, realmente o posúes, sen ningunha restrición nin a necesidade de lanzadores adicionais. A liberdade de xogar aos teus xogos cando queiras e onde queiras é o soño dun xogador feito realidade.

Ademais dos últimos lanzamentos, GOG tamén atende aos entusiastas dos xogos retro cunha ampla selección de xogos retro para PC. Se es un xogador nostálxico que busca revivir os clásicos da infancia ou un xogador curioso que quere explorar as raíces dos xogos, GOG ten algo para todos.

Pero por que parar só en GOG? A tempada do Black Friday está chea de ofertas incribles en varias plataformas de xogos. Non te perdas as mellores ofertas de Steam, ofertas de Nintendo, ofertas de Xbox e ofertas xerais do Black Friday que xa comezaron a facer oleadas.

Así que abróchate o cinturón e prepárate para un frenesí de xogos como ningún outro. A túa lista de desexos de xogos está a piques de transformarse nunha realidade, xa que a venda do Black Friday de GOG promete ofrecer momentos de xogo inesquecibles. Prepárate para mergullarte en mundos cautivadores, embárcate en aventuras emocionantes e experimenta a alegría dos xogos en estado puro. Comeza a construír a túa colección agora e comeza os xogos!

Preguntas máis frecuentes

Que significa sen DRM? Sen DRM significa Digital Rights Management free. Refírese a contidos dixitais, como xogos, aos que se pode acceder, copiar e xogar libremente sen ningunha restrición nin a necesidade de software ou autorización adicional. Necesito un iniciador para xogar aos xogos comprados en GOG? Non, non. Os xogos de GOG están libres de DRM, o que significa que podes descargalos e xogalos sen necesidade de ningún iniciador ou autenticación en liña. Unha vez que teñas un xogo de GOG, podes conservalo e xogar cando queiras. Hai ofertas en xogos retro para PC? Absolutamente! GOG ofrece unha impresionante selección de xogos retro para PC, perfectos para aqueles que gozan da nostalxia ou queren explorar a historia dos xogos. A venda do Black Friday en GOG inclúe descontos tanto en títulos modernos como retro.