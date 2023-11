Os beneficios dos flossers de auga: unha nova forma de mellorar a hixiene bucal

By

Manterse ao día cunha rutina coherente de usar o fío dental pode ser un reto para moitos de nós. Moitas veces atopámonos saltándoo polas présas da mañá ou antes de durmir. Pero e se houbese unha mellor forma de manter unha boa hixiene bucal? Introduza os flossers de auga, tamén coñecidos como irrigadores bucais.

Entón, que é exactamente un flosser de auga? En lugar de usar cinta de seda dental tradicional, os flossers de auga utilizan un fluxo de auga constante de alta presión ou pulsante para dirixirse ás áreas entre os dentes preto da liña das enxivas. Segundo o doutor Khurrum Hussain, dentista e periodoncista clínico de Bupa Dental Care, estes dispositivos son especialmente útiles para aqueles con aparatos ortopédicos ou traballos dentais como pontes, xa que son máis efectivos que a cinta adhesiva para chegar a esas zonas de difícil acceso.

Os usos de fío dental non só son eficaces para eliminar a placa e as partículas de alimentos, senón que tamén poden axudar a branquear os dentes. Ao desaloxar a placa da liña das enxivas e eliminar as partículas de alimento que causen decoloración, os fillos de auga contribúen a un sorriso máis brillante.

Cando se trata de escoller o mellor hilo dental, é esencial ter en conta factores como a capacidade do depósito de auga, as opcións de modo e os accesorios da cabeza. Cada unha destas funcións pode afectar significativamente a experiencia global do usuario. En base a probas e avaliacións exhaustivas, algúns dos mellores flossers de auga en 2023 inclúen:

– Waterpik Cordless Water Flosser avanzado: con tres modos de intensidade de presión e catro cabezas de accesorio, este hilo dental ofrece versatilidade e limpeza eficaz. O único inconveniente é o seu depósito de auga relativamente pequeno, que require recargas frecuentes.

– Binefia Water Flosser: este flosser ofrece unha excelente relación calidade-prezo co seu prezo accesible e un rendemento fiable. Quizais non teña tantas funcións avanzadas como outros modelos, pero fai o traballo.

– Flosser de auga Spotlight con esterilizador UV: se a hixiene é a túa prioridade, este hilo dental é unha excelente opción. Dispón dun esterilizador UV incorporado que mata as bacterias e garante un proceso de irrigación oral limpo.

– Philips 3000 Cordless Power Flosser: para aqueles que buscan potencia e comodidade, este hilo dental ofrece. A súa alta presión de auga e o seu deseño sen fíos convérteno na mellor opción para unha limpeza eficiente.

– Ordo Hydro Sonic+ Cordless Water Flosser: esta opción económica ofrece un rendemento fiable a un prezo accesible. Aínda que quizais non teña todas as campás e asubíos, é unha excelente opción para aqueles que teñen un orzamento axustado.

Entón, se estás buscando mellorar a túa rutina de hixiene bucal, considera incorporar un fío dental ao teu réxime diario. Coa súa avanzada tecnoloxía e eficacia, estes dispositivos poden revolucionar a forma en que coida os dentes e as enxivas.

FAQs

1. ¿Son mellores os flosers de auga que as cintas tradicionais?

Si, os flossers de auga son xeralmente máis eficaces que as cintas tradicionais para usar o fío dental, especialmente cando se trata de chegar a zonas difíciles como aquelas con aparatos ortopédicos ou traballo dental.

2. Como uso un fío dental?

Para usar un fío dental, enche o depósito con auga, coloque a punta a poucos milímetros dos dentes e dirixe o fluxo cara á liña das enxivas. Recoméndase usalo antes de cepillar os dentes para unha mellor absorción do flúor.

3. Poden os dentes de auga branquear?

Si, o fío dental pode contribuír ao branqueamento dos dentes eliminando a placa e as partículas de alimentos que causan a decoloración.

4. Que debo ter en conta ao elixir un hilo dental?

Algúns factores a ter en conta ao elixir un hilo dental de auga inclúen a capacidade do depósito de auga, os modos de intensidade de presión, os cabezales de accesorio e funcións adicionais como esterilizadores UV ou consellos de limpeza da lingua.

Fontes:

– [Bupa Dental Care – Dr. Khurrum Hussain](https://www.bupa.co.uk/dental/dental-care/dental-care-services?intref=covid_services_banner#products-section)

– Amazon (páxinas de produtos individuais)