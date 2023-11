Novas ofertas do Black Friday para SSD compatibles con PS5

By

A venda do Black Friday de Amazon arrincou cunha explosión, ofrecendo aos xogadores unha oportunidade fantástica de conseguir unidades de estado sólido (SSD) compatibles con PS5 de alta calidade a prezos inmellorables. Actualmente, hai dúas ofertas destacadas que definitivamente non debes perder: o Nextorage Japan 2TB SSD por só $ 99.99 e o Silicon Power XS70 2TB SSD por só $ 95.97. Estes SSD non só teñen un prezo accesible, senón que tamén ofrecen un rendemento excepcional.

O Nextorage Japan 2TB SSD é unha peza de hardware notable que cumpre todos os requisitos para a compatibilidade con PS5. Con velocidades de lectura e escritura secuenciais de 7300 MB/s e 6900 MB/s, respectivamente, este SSD supera con creces a recomendación mínima de 5,600 MB/s. Ademais, dispón dun disipador térmico de aluminio de dobre cara, que garante un arrefriamento óptimo incluso durante sesións de xogo intensivas.

Por outra banda, o SSD Silicon Power XS70 2TB mostra a súa destreza con velocidades de transferencia de ata 7300MB/s para lectura e 6800MB/s para escritura. Co seu robusto disipador de calor de aluminio preinstalado, este SSD promete unha excelente disipación de calor, ideal para manter o máximo rendemento na túa PS5.

É interesante notar que Nextorage Xapón ten un fondo intrigante. Establecida orixinalmente por Sony en 2019 como unha subdivisión de SSD, a compañía tiña como obxectivo desenvolver un SSD oficial para a PS5. Non obstante, os plans cambiaron e Sony cedeu a súa participación en Nextorage Xapón a Phison, un xogador recoñecido no mercado dos controladores de memoria de estado sólido. A experiencia de Phison garante que Nextorage Japan continúe ofrecendo SSD de vangarda.

Se es un entusiasta de PlayStation que busca a oferta de SSD perfecta, estea atento aos próximos descontos mentres nos achegamos ao Black Friday. É probable que xurdan ofertas máis interesantes de SSD, e pode estar seguro de que estaremos aquí para actualizarche coas mellores ofertas compatibles coa túa consola PS5.

Preguntas frecuentes (FAQ)

1. Son estes SSD compatibles coa PS5?

Si, tanto o Nextorage Japan 2TB SSD como o Silicon Power XS70 2TB SSD están deseñados especificamente para a consola PS5 e son totalmente compatibles.

2. Cales son as vantaxes destes SSD fronte a outros?

Estes SSD ofrecen un rendemento excepcional, con velocidades de transferencia moi superiores ao requisito mínimo recomendado para a PS5. Ademais, veñen con disipadores de calor preinstalados para garantir un arrefriamento eficiente durante as sesións de xogo intensivas.

3. Podo esperar máis ofertas SSD a medida que se achega o Black Friday?

Absolutamente! Cando nos achegamos ao Black Friday, espérase que aparezan numerosas ofertas de SSD adaptadas á consola PS5. Asegúrate de estar atento, xa que seguiremos actualizando esta páxina coas mellores ofertas de SSD dispoñibles.

4. Existe unha guía para atopar máis ofertas de PS5 Black Friday?

Si, para obter máis ofertas do Black Friday como estas, consulta a nosa guía completa das ofertas do Black Friday de PS5 para 2023. Presenta unha variedade de descontos e ofertas en xogos, accesorios e moito máis de PS5.