Novo artigo novo: ofertas imbatibles en auriculares e auriculares Beats durante a venda de Amazon Black Friday

Xa está aquí a venda do Black Friday de Amazon, e se estás no mercado de auriculares ou auriculares de alta calidade, esta é a oportunidade perfecta para conseguir ofertas incribles. Entre as ofertas destacadas están os auriculares sen fíos con cancelación de ruído Beats Studio Pro e os auriculares sen fíos verdadeiros Beats Studio Buds, ambos dispoñibles a prezos significativamente rebaixados.

Os auriculares sen fíos con cancelación de ruído Beats Studio Pro, cun prezo orixinal de 350 dólares, agora están dispoñibles por só 169.95 dólares. É un desconto enorme do 51 %! Estes auriculares son o cumio da calidade de audio de Beats, que ofrecen un rendemento sonoro excepcional e unha impresionante cancelación activa de ruído. Fabricado por Apple, o Beats Studio Pro incorpora varias funcións propias de Apple, incluíndo audio espacial con seguimento da cabeza, emparejamento cun só toque e ata a funcionalidade "Find My". Ademais, está equipado cun raro dac USB incorporado, que permite aos usuarios gozar de ficheiros de audio sen perdas a través de USB. Con ata 40 horas de duración da batería e auriculares plegables para facilitar a súa portabilidade, o Beats Studio Pro é unha excelente opción para quen busque auriculares sen fíos con cancelación de ruído de primeira liña.

Se os verdadeiros auriculares sen fíos son máis o teu estilo, os Beats Studio Buds son unha opción inmellorable. Normalmente, cun prezo de 150 dólares, agora están dispoñibles por só 99.99 dólares durante a venda de Amazon Black Friday, o que lle aforra un xeneroso 33%. Estes auriculares ofrecen a máxima liberdade sen cables que conecten os dous auriculares, o que permite a máxima comodidade e comodidade. A pesar do seu tamaño compacto, ofrecen unha calidade de son impresionante e dispoñen de cancelación activa de ruído, o que os fai perfectos para o teu estilo de vida en movemento.

Non te perdas estas incribles ofertas en auriculares e auriculares Beats durante a venda do Black Friday de Amazon. Tanto se prefires os auriculares sobre orella como a liberdade dos verdadeiros auriculares sen fíos, hai unha opción perfecta para ti a un prezo inmellorable. Mellora a túa experiencia auditiva e goza da calidade excepcional pola que son coñecidos os produtos Beats.

Preguntas máis frecuentes

1. Os auriculares sen fíos con cancelación de ruído Beats Studio Pro son compatibles con todos os dispositivos?

Si, o Beats Studio Pro pode conectarse sen fíos vía Bluetooth a calquera dispositivo compatible ou utilizarse cun cable de audio de 3.5 mm para dispositivos sen capacidade Bluetooth.

2. Podo usar os auriculares Beats Studio Pro para as chamadas telefónicas?

Absolutamente! Os auriculares están equipados cun micrófono incorporado, o que che permite facer chamadas con facilidade.

3. Os Beats Studio Buds veñen con puntas dos oídos de diferentes tamaños?

Si, os Beats Studio Buds inclúen varios tamaños de puntas para os oídos, o que garante un axuste cómodo e seguro para cada usuario individual.

4. Canto tempo leva cargar os auriculares Beats Studio Pro?

Co cable USB tipo C incluído, leva aproximadamente 1 hora e 15 minutos cargar completamente os auriculares.

5. Podo usar os Beats Studio Buds para facer exercicio?

Absolutamente! Os Beats Studio Buds están deseñados para ser resistentes á suor, o que os converte nun compañeiro ideal para adestramentos e actividades ao aire libre.