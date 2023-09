A anticipación continúa: a espera dos AirPods Max 2 de Apple

Os entusiastas de Apple agardaban ansiosamente a chegada da segunda xeración de auriculares supra-orella AirPods Max de Apple, coñecidos como AirPods Max 2. Non obstante, o recente escaparate de setembro non puido dar a coñecer este produto tan esperado, deixando aos fanáticos decepcionados.

Os AirPods Max orixinais recibiron críticas favorables pola súa excepcional calidade de construción, deseño cómodo e capacidades de audio impresionantes. A pesar do seu alto prezo, foron considerados como algúns dos mellores auriculares sen fíos con cancelación de ruído do mercado. Non obstante, houbo certos problemas coa primeira xeración, como a funda de transporte non convencional, a ausencia dun porto de audio de 3.5 mm e a duración media da batería. Os afeccionados esperaban que estas deficiencias fosen solucionadas na segunda iteración.

O atraso no lanzamento dos AirPods Max orixinais aumentou a expectación e os fanáticos esperaban unha secuela con funcións melloradas e un prezo similar. Ademais, dado o recente enfoque de Apple nos produtos ecolóxicos, lanzar unha versión actualizada dos AirPods Max aliñaríase con esta mentalidade ecolóxica. Eliminar a polémica maleta de transporte sería un paso na dirección correcta.

A pesar do dominio actual do mercado dos auriculares Sony WH-1000XM5, aínda hai esperanza de que Apple poida reclamar o primeiro lugar cos AirPods Max 2. Segundo os informes, unha actualización dos AirPods Max pode chegar en 2023, ou posiblemente xunto co posible lanzamento dos AirPods Lite na segunda metade de 2024 ou incluso en 2025.

Coa ausencia dos AirPods Max no escaparate de setembro, parece probable que o Max 2 se lance o ano que vén. Non obstante, os afeccionados cruzan os dedos para unha chegada máis cedo. Esperar ata 2024 ou máis aló sería unha eternidade para os ansiosos entusiastas de Apple.

