Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Debería o consello de administración de Tesla suspender a Elon Musk por apoiar as opinións antisemitas?

Un investidor en Tesla e un destacado experto en xestión piden que Elon Musk, o conselleiro delegado de Tesla, sexa suspendido polo consello de administración da compañía por apoiar opinións antisemitas nas redes sociais. Jerry Braakman, presidente de First American Trust, cre que Musk cruzou unha liña ao estar de acordo cunha publicación antisemita nunha popular plataforma de redes sociais. Braakman argumenta que o director xeral dunha empresa pública non debería espallar o odio, independentemente dos dereitos de liberdade de expresión.

Esta polémica provocou que grandes marcas como Disney, NBCUniversal e Warner Bros. Discovery paralizasen a súa publicidade na plataforma propiedade de Musk. Aínda que estas empresas non atribuíron directamente a súa decisión á publicación de Musk, descubriuse que algúns dos seus anuncios colocáronse preto de contido antisemita na plataforma.

Braakman suxire que Musk debería estar de baixa por un período de 30 a 60 días e que se lle requira asistir a adestramento e/ou terapia de empatía. Cre que nin a riqueza de Musk nin a súa destreza técnica e empresarial escusa as súas declaracións e que o seu comportamento sinala a necesidade de axuda.

Jeffrey Sonnenfeld, decano de estudos de liderado da Yale School of Management, está de acordo en que o consello de Tesla debería tomar medidas. Sonnenfeld argumenta que Musk debería ser suspendido do cargo de CEO e posiblemente reasignado como director de tecnoloxía, cun impacto mínimo no prezo das accións da compañía.

Non obstante, Musk posúe un poder significativo dentro de Tesla, xa que non só é o CEO, senón que tamén está no consello de administración e é o maior accionista individual. Mentres algúns accionistas e expertos piden ao consello que lle responsabilice, outros expresan dúbidas sobre a súa disposición e capacidade para facelo con eficacia.

En definitiva, a decisión correspóndelle ao consello de administración de Tesla. A polémica suscita importantes preguntas sobre as responsabilidades dos CEOs nas empresas que cotizan en bolsa, os límites da liberdade de expresión e ata que punto os consellos deben intervir nas opinións persoais expresadas polos seus líderes.

P: Quen está no taboleiro de Tesla?

R: A directiva de Tesla está dirixida por Robyn Denholm e inclúe a James Murdoch, o capitalista de risco Ira Ehrenpreis, o irmán menor de Musk, Kimbal, e o propio Musk. Musk ten unha influencia substancial como cofundador, CEO e maior accionista individual da compañía.

P: Por que algúns accionistas e expertos piden a suspensión de Musk?

R: Cren que Musk apoia puntos de vista antisemitas nas redes sociais é inaceptable para o CEO dunha empresa pública. Argumentan que o seu comportamento mancha a marca da empresa e que o consello debe responsabilizarlo e abordar as súas accións.

-¿Como responderon outros responsables empresariais á polémica?

R: Algúns líderes empresariais destacados, como o multimillonario de fondos de cobertura Bill Ackman, mantiveron a Musk e defendeuno contra as acusacións de antisemitismo. Non obstante, outros, como Ross Gerber, CEO e presidente de Gerber Kawasaki, criticaron o comportamento de Musk e expresaron a súa preocupación polo seu impacto na reputación de Tesla.