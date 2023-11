Presentamos o sistema 7: unha explosión do pasado no teu navegador web

By

Lembras os bos vellos tempos dos sistemas operativos Mac clásicos? Ben, agora podes revivir esa experiencia nostálxica directamente desde o teu navegador web. O programador Leonardo Russo creou un emulador de System 7.0.1 baseado na web, que permite aos usuarios executar Mac OS 7 nos seus dispositivos modernos.

System 7, o primeiro Mac OS clásico que máis tarde foi renomeado como Mac OS, foi un sistema operativo innovador que dominou a plataforma Macintosh de 1991 a 1997. Introduciu unha serie de funcións innovadoras pero tamén enfrontou a súa boa parte de controversias. Co cambio da serie Motorola 68000 a PowerPC, o System 7 deixou atrás os modelos Macintosh de disquetes máis antigos, o que provocou a decepción entre algúns usuarios fieis. Ademais, o sistema esixía maiores cantidades de memoria RAM, o que provocou que incluso os modelos de disco duro estivesen en dificultades.

Para experimentar System 7 no teu navegador web, simplemente visita o sitio web creado por Russo. Ao chegar, descargarase unha imaxe de disco de 6 MB, que tardará só uns segundos na maioría das conexións de banda ancha. Unha vez descargado, terás acceso a un Macintosh virtual que executa unha máquina de especificacións de 1991, completa coas aplicacións estándar que personificaron a experiencia Mac durante esa época.

O emulador de System 7 baseado na web non só é unha emocionante viaxe pola memoria para os entusiastas de Mac, senón que tamén é un testemuño do enxeño dos desenvolvedores modernos. Ao utilizar o emulador de código aberto Mini vMac, Russo fixo posible que calquera poida volver a visitar o icónico Mac OS do pasado.

Entón, por que esperar? Diríxete ao sitio web do emulador e mergúllate no mundo de System 7. Disfruta da sinxeleza, maravíllate coas características innovadoras e aprecia a nostalxia que ofrece este emulador baseado na web. Devolve a maxia de Mac OS 7, todo con só uns poucos clics no teu navegador web favorito.

Preguntas frecuentes (FAQ)

Podo executar o sistema 7 en calquera dispositivo?

Si, pode executar System 7 en calquera dispositivo cun navegador web que admita o emulador baseado na web. Tanto se estás usando un ordenador, un teléfono intelixente ou unha tableta, sempre que teñas unha conexión a Internet, xa estás listo.

Hai algún custo asociado co uso do emulador de System 7 baseado na web?

Non, o emulador é gratuíto. O programador Leonardo Russo converteuse xenerosamente en código aberto, permitindo aos usuarios gozar da nostalxia do System 7 sen ningunha barreira financeira.

Podo gardar o meu progreso ou ficheiros mentres uso o emulador?

Desafortunadamente, o emulador de System 7 baseado na web non admite gardar o progreso nin os ficheiros. Unha vez que peche a pestana do emulador ou actualice a páxina, perderanse todos os cambios realizados no Macintosh virtual.

Hai outros sistemas Macintosh clásicos dispoñibles nos emuladores baseados na web?

Aínda que o emulador System 7 baseado na web é unha creación excepcional, tamén hai emuladores dispoñibles para outros sistemas operativos Macintosh clásicos. Os desenvolvedores traballaron na emulación de Mac OS 8, Mac OS 9 e incluso versións anteriores do sistema Macintosh. Unha busca rápida en Internet levarache a varias opcións para explorar.