Nintendo lanza unha pequena pero importante actualización para Super Mario Bros. Wonder

Nintendo estivo en marcha en 2023, non só cos seus novos xogos e contido descargable, senón tamén coas actualizacións consistentes dos seus títulos existentes. Un destes xogos que recibiu recentemente unha actualización notable é Super Mario Bros. Wonder.

Na última actualización, que leva o xogo á versión 1.0.1, Nintendo centrouse principalmente en corrixir erros. Aínda que a actualización en si pode ser de pequeno tamaño, leva melloras significativas que melloran a experiencia de xogo xeral dos xogadores.

Un cambio notable introducido na actualización está relacionado co sistema de puntos cardíacos do xogo. Agora, cando os xogadores seleccionen "Reiniciar" ou "Saír do curso", os seus puntos volverán ao estado anterior antes de entrar no curso. Este cambio engade unha capa de xustiza e estratexia ao xogo, o que permite aos xogadores tomar decisións máis informadas sobre o seu progreso.

Ademais, Nintendo fixo adicións e axustes na sección de créditos de persoal do xogo. Este cambio recoñece as contribucións do equipo de desenvolvemento con máis precisión, garantindo que todos sexan recoñecidos correctamente polo seu traballo duro.

En xeral, a actualización aborda varios problemas que os xogadores puideron atopar mentres xogaban a Super Mario Bros. Wonder. Ao mellorar e afinar constantemente os seus xogos, Nintendo demostra o seu compromiso de ofrecer a mellor experiencia de xogo posible aos seus fieis fans.

