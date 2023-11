Un novo estudo mostra o sorprendente papel dos núcleos cerebelosos na aprendizaxe asociativa

Investigadores do Instituto Holandés de Neurociencia, Erasmus MC e o Centro Champalimaud para o Descoñecido fixeron un descubrimento emocionante sobre a aprendizaxe asociativa e o papel dos núcleos no cerebelo. Tradicionalmente, críase que o córtex do cerebelo era o encargado de regular a aprendizaxe asociativa. Non obstante, este novo estudo revela que os núcleos realmente xogan un papel sorprendente neste proceso de aprendizaxe.

A aprendizaxe asociativa refírese ao proceso polo cal as experiencias positivas ou negativas conducen á aprendizaxe e ao cambio de comportamento. Por exemplo, se nos queimamos os dedos nunha cociña quente, aprendemos a ter máis coidado no futuro. Hai tempo que se sabe que o cerebelo é importante nesta forma de aprendizaxe, pero os mecanismos exactos non están claros.

Para investigar isto máis, o equipo internacional de investigadores realizou experimentos con ratos. Os ratos foron adestrados con dous estímulos diferentes: un destello de luz seguido dunha bocanada de aire no ollo. Co paso do tempo, os ratos aprenderon a asociar os dous estímulos e pecharían preventivamente os ollos cando vían o flash de luz.

Os investigadores centráronse en dúas partes principais do cerebelo: o córtex cerebeloso e os núcleos cerebelosos. Estas partes están interconectadas, sendo os núcleos o centro de saída do cerebelo. Antes críase que o córtex xogaba o papel principal na aprendizaxe do reflexo e do momento do peche das pálpebras. Non obstante, este estudo demostrou que o peche oportuno das pálpebras tamén pode ser regulado polos núcleos.

O cerebelo recibe información doutras rexións do cerebro a través de fibras musgosas e fibras trepadoras. Pénsase que as fibras musgosas transportan información do estímulo luminoso, mentres que as fibras trepadoras transmiten información relacionada co aire. Os investigadores descubriron que, nos ratos que mostraban aprendizaxe asociativa, as fibras musgosas fixeron conexións máis fortes cos núcleos.

Ademais, os investigadores utilizaron a optoxenética, un método que utiliza a luz para controlar as células, para probar a capacidade de aprendizaxe dos núcleos cerebelosos. Descubriron que a estimulación directa das conexións cerebrais coa luz, combinada coa bocanada de aire, levou a que os ratos se pechen as pálpebras a tempo.

Este estudo proporciona novos coñecementos sobre os complexos mecanismos de aprendizaxe asociativa no cerebelo. Ao revelar a sorprendente contribución dos núcleos, os investigadores profundaron na nosa comprensión desta importante rexión cerebral e o seu papel na aprendizaxe e no comportamento.

