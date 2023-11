By

spatiale internationale (ISS), onde 270 astronautes teñen vécu e compartido os seus momentos de intimidade espacial con os espectadores terriens. Hoxe, a ISS é famosa os seus 25 anos de colocación no espazo.

L'ISS, un proxecto conxunto da NASA, de Roscosmos, da Agence spatiale européenne (ESA) e de varios outros socios internacionais, foi lanzado o 20 de novembro de 1998. internacional a acollida dos astronautes de diferentes países, facendo da ISS un exemplo brillante de colaboración internacional no espazo.

A estación, en órbita terrestre baixa, está habitada en permanencia desde novembro de 2000. Ela fai o percorrido pola Terra a unha velocidade de preto de 28 000 quilómetros por hora, permitindo aos astronautas ao bordo da estación de observación arredor de 16 pancas e couchers de soleil chaque jour.

Au cours de leurs séjours à bord, les astronautes menent des recherches dans des domaines variés tels que a biologie, a physique, a médecine, l'astronomie et bien plus encore. O ISS está equipado de laboratorios de punta e sistemas de apoio á vida necesaria para manter os astronautas en boa saúde no espazo.

Ademais da importancia científica da ISS, tamén se permite reforzar a cooperación internacional no ámbito da exploración espacial. Les astronautes de différentes nationalités viven e traballan en conxunto nun ambiente hostile, probando así que a colaboración transcende as fronteiras terrestres.

Entón que l'ISS s'apprête à fêter son 25e anniversaire, il é important de rappeler l'importance de cette entreprise internationale et ses réalisations scientifiques. O ISS é un símbolo de cooperación e descubrimento, que abre a vía de novas posibilidades de exploración espacial e de investigación científica do futuro.

Cando foi lanzado na ISS ?

O ISS foi lanzado o 20 de novembro de 1998.

Combien d'astronautes ont habited the ISS ?

Pas moins de 270 astronautes venant d'une vingtaine de pays ont habité l'ISS.

Quelles sont les recherches menées à bord de l'ISS ?

Les astronautes menent des recherches dans des domaines variés tels que a biologie, a physique, a médecine, l'astronomie et bien plus encore.

Cal é a velocidade da ISS?

O ISS fai o percorrido pola Terra a unha velocidade de preto de 28 000 quilómetros por hora.

Cal é a duración da vida da ISS ?

O ISS está actualmente previsto para rester na actividade ata 2030, pero a duración da vida podería prolongarse.