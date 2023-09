Starfield convértese no maior lanzamento de xogos de Bethesda con máis de 6 millóns de xogadores

Starfield, o moi esperado xogo de rol espacial de Bethesda, conseguiu un lanzamento récord. Segundo o anuncio de Bethesda en Twitter, Starfield xa se converteu "no lanzamento de xogos de Bethesda máis grande de todos os tempos", atraendo a máis de 6 millóns de xogadores ata o 6 de setembro.

O xogo lanzouse inicialmente en Acceso anticipado o 31 de agosto e despois a nivel mundial o 6 de setembro. A pesar de estar dispoñible como título de Game Pass gratuíto, Starfield está a ter un rendemento excepcional tanto nas listas de vendas dixitais como físicas.

Na lista de vendas mundial de Steam, Starfield conseguiu a segunda posición, só superada pola longa Counter-Strike: Global Offensive. Con preto de 200,000 xogadores simultáneos, Starfield supera o número de xogadores simultáneos doutros xogos de rol de Bethesda populares, como Skyrim, Fallout 4 e The Elder Scrolls Online.

Ademais do seu éxito no mercado dixital, Starfield tamén dominou a lista de vendas físicas no Reino Unido, superando a títulos como Hogwarts Legacy e Mario Kart 8 Deluxe. O rendemento do xogo no mercado físico é comparable ao de Diablo IV, que foi un éxito dixital significativo.

O éxito de Starfield pódese atribuír á combinación da súa dispoñibilidade en Game Pass e ao apoio de fans dedicados. Moitos subscritores de Game Pass optaron por comprar a versión dixital do xogo para mostrar compatibilidade con Xbox e Bethesda Studios e garantir que o xogo reciba soporte continuo e actualizacións de contido.

Aínda que Bethesda non anunciou os números oficiais de vendas de Starfield, o impresionante lanzamento do xogo e a crecente base de xogadores situárono como un gran éxito. Co seu xogo de exploración espacial inmersivo, Starfield está preparado para cativar aos xogadores durante os próximos anos.

Fontes:

- XogosIndustria.Biz

- Kotaku