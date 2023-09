Os xogadores de Starfield mostran as súas habilidades creativas recreando caras famosas

Os xogadores de Starfield demostraron ser un grupo talentoso e creativo, que demostran as súas habilidades utilizando o robusto creador de personaxes do xogo para recrear unha variedade de caras famosas. Desde actores emblemáticos ata personaxes de ficción queridos, a comunidade estivo compartindo as súas impresionantes creacións nas redes sociais.

Un usuario de Reddit, strider390, publicou unha captura de pantalla do seu personaxe que se asemella a Willem Dafoe, coa lenda: "Xa sabes, eu son algo así como un industrial", en referencia ao famoso meme de Spider-Man. Outro xogador, SoullessVoid, decidiu recrear o lendario David Bowie como o seu personaxe de Starman. CheesyWales chegou ata crear a Todd Howard, o xefe de desenvolvemento de Bethesda, o estudo detrás de Starfield.

Inspirándose en películas e programas de televisión, os xogadores tamén recrearon personaxes como Mike Ehrmantraut de Breaking Bad e Better Call Saul, Tony Soprano de The Sopranos e Shrek e Lord Farquaad da franquía Shrek. Estas interpretacións divertidas e moitas veces aterradoras mostran a atención do xogador aos detalles e á creatividade.

Os xogadores non só recrearon caras famosas, senón que tamén se dedicaron a recrear icónicas naves espaciais de franquías populares como Star Wars e Star Trek usando o creador de naves de Starfield. O xogo tamén inclúe algúns ovos de Pascua incorporados, un dos cales fai referencia á cita máis famosa de Starfield.

Starfield xa fixo ondas na industria dos xogos, encabezando as listas de vendas mesmo antes do seu lanzamento oficial. O xefe de Xbox, Phil Spencer, revelou que máis dun millón de xogadores participaron activamente no xogo na súa data de lanzamento do 6 de setembro.

A medida que os xogadores continúan explorando o vasto universo de Starfield, seguro que xurdirán historias e creacións máis emocionantes. Coas súas extensas misións de rol e un agradable sistema de combate, Starfield cautivou aos xogadores e resultou ser difícil de resistir.

Fonte: IGN Review (puntuación: 7/10) de Ryan Dinsdale.