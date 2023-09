Starfield: como mellorar o rendemento de FPS en PC con GPU de Nvidia

Starfield, o xogo moi esperado da desenvolvedora Bethesda, tomou por asalto á comunidade de videoxogos. Co seu enorme mundo e cidades detalladas, non é de estrañar que os xogadores estean entusiasmados por mergullarse neste RPG de ciencia ficción. Non obstante, algúns xogadores expresaron a súa preocupación polo rendemento do xogo, especialmente en PC con GPU Nvidia.

De forma predeterminada, Starfield en Xbox Series X|S corre a 30 cadros por segundo, o que pode ser decepcionante para os xogadores que prefiren un xogo máis fluido. No PC, acadar uns 60 fps estables pode ser inconsistente neste momento.

Afortunadamente, unha guía compartida por un usuario de Nexusmods chamado Okhayko ofrece unha solución potencial. A guía suxire habilitar a tecnoloxía PCI Express chamada Resizable BAR (Rexistro de Enderezos Base) para os propietarios de Nvidia. Esta tecnoloxía permite que a CPU acceda á memoria da GPU de forma máis eficiente, o que pode mellorar o rendemento.

Para habilitar a barra redimensionable, os usuarios de Nvidia terán que descargar o Nvidia Profile Inspector e facer os seguintes cambios no software:

1. Seleccione Starfield no menú despregable do perfil.

2. Vaia á sección 5.

3. Establece a función rBAR como activada.

4. Establece as opcións rBAR en 0x00000001.

5. Establece o límite de tamaño rBAR en 0x0000000040000000.

6. Prema "Aplicar cambios" na parte superior dereita.

A implementación destes cambios pode proporcionar un impulso ao rendemento do xogo, especialmente para os xogadores con GPU da serie RTX 30. Paga a pena notar que se espera que Nvidia lance actualizacións de controladores nun futuro próximo para optimizar o xogo de Starfield.

Polo momento, esta guía ofrece unha solución alternativa para os xogadores que buscan unha experiencia estable de 60 fps. A medida que o xogo siga evolucionando e se publiquen actualizacións, é probable que o rendemento mellore aínda máis.

Starfield xa está dispoñible para PC e Xbox Series X|S, e pódese xogar sen custo adicional para os subscritores de Xbox Game Pass.

