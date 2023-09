Starfield recibe grandes eloxios do co-creador de God of War, David Jaffe

By

Starfield, o xogo moi esperado de Bethesda, está a recibir grandes eloxios de xogadores e expertos da industria. Unha das figuras destacadas que manifestaron a súa admiración polo xogo é David Jaffe, co-creador da serie God of War.

Emil Pagliarulo, o director de deseño e escritor de Starfield, expresou o seu asombro polos comentarios positivos de Jaffe. Pagliarulo utilizou Twitter para compartir os seus pensamentos, afirmando: "Que os fans gocen do teu traballo é, obviamente, incrible. Ter compañeiros de desenvolvemento, especialmente aqueles que coñeces e respectas, que se divirtan co teu xogo é outro nivel de incrible.

Jaffe, coñecido polo seu traballo en Santa Monica Studios e co-creador das aclamadas franquías God of War e Twisted Metal, non se detivo nos eloxios por Starfield. De feito, chegou a chamalo o seu xogo favorito para un só xogador de todos os tempos. As súas publicacións en redes sociais e YouTube dedicáronse en gran parte ao xogo desde o seu lanzamento, destacando a súa escrita excepcional.

Starfield gañou unha atención significativa desde o seu lanzamento, con números de xogadores impresionantes para igualar. O xogo alcanzou 1 millón de xogadores simultáneos o día do lanzamento e, a partir do 7 de setembro, acumulou unha base de xogadores de 6 millóns. Estes números serven como testemuño da emoción e expectación que rodea o título.

Mentres a acollida positiva de Starfield continúa, Bethesda e o equipo de desenvolvemento poden sentirse orgullosos do seu logro. O mundo inmersivo do xogo, a narración cativadora e a sólida jugabilidad captaron o corazón dos xogadores e dos profesionais do sector.

Definicións:

– Starfield: un xogo moi esperado desenvolvido por Bethesda.

– David Jaffe: co-creador da serie God of War e veterano da industria.

– Emil Pagliarulo: director de deseño e escritor de Starfield.

– Bethesda: un recoñecido desenvolvedor e editor de videoxogos.

