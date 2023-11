Star Wars Jedi: Survivor: un xogo imprescindible xa á venda

By

Coa tempada de compras do Black Friday en pleno apoxeo, os xogadores teñen unha delicia. Star Wars Jedi: Survivor xa está dispoñible a un prezo significativamente reducido de só 25 dólares en tendas de venda polo miúdo seleccionadas.

Os entusiastas dos xogos poden atopar esta incrible oferta en GameStop, onde o xogo ofrécese por 30 dólares en PS5. Pero aquí está o truco: se decides recoller o xogo na tenda, recibirás un desconto adicional de 5 $, o que reducirá o prezo total a só 25 $. Este é o prezo máis baixo que vimos para Star Wars Jedi: Survivor ata a data, polo que é unha oferta irresistible que é 10 dólares máis barata que o que Best Buy e Target listaron actualmente.

Aínda que este acordo é exclusivo da versión de PlayStation 5, os propietarios de Xbox Series X e S non deben preocuparse. Aínda que o xogo está listado en $ 35, é probable que o desconto de $ 5 na recollida na tenda tamén se lles aplique.

Star Wars Jedi: Survivor non é só para os fans de Star Wars; é un xogo que atrae a todos os xogadores. Cunha alta puntuación de 89 en OpenCritic, é universalmente eloxiado pola súa excelente xogo e experiencia inmersiva. Aínda que a versión orixinal tiña algúns erros, os desenvolvedores traballaron incansablemente para proporcionar actualizacións e parches, o que resultou nunha experiencia de xogo limpa e pulida.

Esta esperada secuela de Star Wars Jedi: Fallen Order de 2019 ten lugar cinco anos despois dos acontecementos do primeiro xogo. Os xogadores asumen o papel de Cal Kestis, un cabaleiro Jedi cunha misión para enfrontarse ao Imperio. Con mecánicas de combate melloradas e opcións de personalización de personaxes emocionantes, Star Wars Jedi: Survivor promete unha viaxe inesquecible.

Non te perdas esta oferta do Black Friday! Diríxete ao teu GameStop máis próximo e embárcate nunha aventura épica con Star Wars Jedi: Survivor.

Preguntas frecuentes (FAQ)

Podo mercar Star Wars Jedi: Survivor en liña?

Aínda que GameStop ofrece a oferta na tenda de Star Wars Jedi: Survivor, recoméndase consultar o seu sitio web para obter opcións de compra en liña.

O desconto é aplicable a outras plataformas ademais de PS5?

Aínda que o desconto de recollida na tenda de 5 dólares está confirmado actualmente para a versión PS5, é probable que os propietarios de Xbox Series X e S tamén poidan gozar do mesmo desconto.

Hai bonos adicionais co xogo?

A oferta actual non menciona bonos adicionais, pero sempre paga a pena consultar co comerciante as ofertas promocionais ou complementos que poidan estar dispoñibles.

