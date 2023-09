As fotos espías revelan o deseño do maleteiro do coche eléctrico de Xiaomi, que avanza cara á produción en masa de 2024

Recentemente apareceu unha foto espía filtrada que ofrece un adelanto do esperado vehículo eléctrico de Xiaomi. A foto mostra o deseño único do maleteiro do coche, que ten un sorprendente parecido co caso dos auriculares Buds 4 Pro de Xiaomi ou un porto de carga USB-C ampliado.

As imaxes revelan un amplo maleteiro cunha gran abertura e un chan plano, acompañado de múltiples puntos de amarre para asegurar a carga. A tapa do maleteiro, feita en vidro, engade un toque de sofisticación ao aspecto xeral do vehículo. Ademais, as fotos espía ofrecen albiscar outros detalles de deseño, incluíndo unha parte dianteira elegante e aerodinámica cunha gran parrilla e faros inclinados, así como unha parte traseira elegante cunha liña de teito inclinada e unha luz traseira de ancho total.

Aínda que Xiaomi non publicou ningunha información oficial sobre o seu vehículo eléctrico, os informes e filtracións suxiren que será un modelo de gama alta destinado a competir con Tesla e outros fabricantes de automóbiles destacados. Espérase que o vehículo estea equipado cunha potente batería de 101 kWh, que proporciona unha autonomía de máis de 800 km. Ademais, é probable que incorpore funcións avanzadas de asistencia ao condutor.

Lu Weibing, o presidente do Grupo Xiaomi, informou previamente que o progreso do seu proxecto automotriz superou as proxeccións iniciais. Como resultado, Xiaomi está en camiño de comezar a produción en masa do seu vehículo eléctrico no primeiro semestre de 2024.

En conclusión, a filtración de fotos espía ofrece unha visión do próximo vehículo eléctrico de Xiaomi, mostrando o seu distintivo deseño do maleteiro e deixando entrever as súas características de gama alta. Coa produción en masa prevista para 2024, Xiaomi pretende deixar marca na industria do vehículo eléctrico, competindo con xogadores consolidados e ofrecendo aos consumidores unha opción sofisticada e tecnoloxicamente avanzada.

