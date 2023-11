O novo vehículo espacial de SpaceX está preparado para o lanzamento xa que SpaceX pretende aumentar a cadencia de voo de proba

Os entusiastas do espazo poden ter algo que esperar nestas vacacións mentres SpaceX se prepara para o lanzamento do seu terceiro vehículo Starship. Elon Musk, o fundador e CEO de SpaceX, anunciou en X (anteriormente coñecido como Twitter) que o vehículo debería estar listo para voar nas próximas 3 ou 4 semanas, posiblemente antes do Nadal. Non obstante, o lanzamento aínda dependerá de conseguir unha licenza de lanzamento da Administración Federal de Aviación (FAA) dos Estados Unidos, que actualmente está a investigar o resultado do segundo voo de proba de Starship.

Durante o segundo voo de proba, o obxectivo era enviar o escenario superior da nave estelar nunha traxectoria ao redor da Terra antes dunha salpicadura no Océano Pacífico. Desafortunadamente, a misión terminou prematuramente debido a unha "rápida desmontaxe non programada" da nave. Ademais, a primeira etapa do Super Heavy de Starship, que se supoñía que regresaría para un chapuzón no Golfo de México, tamén se rompeu no ceo. A pesar destes contratempos, o voo logrou algúns fitos significativos, incluíndo unha separación de etapas exitosa que non se conseguiu no voo de proba anterior. Este progreso indica que SpaceX está aprendendo de cada lanzamento e mellorando o rendemento xeral.

SpaceX estivo traballando en estreita colaboración coa FAA para cumprir coas normativas e requisitos de seguridade necesarios. Para o lanzamento anterior da nave estelar de SpaceX, a FAA tardou varios meses en conceder a licenza de lanzamento, xa que realizaron unha investigación sobre a explosión e realizaron avaliacións de seguridade e ambientais. Aínda que a investigación para o último voo de proba acaba de comezar, espérase que o proceso sexa máis racionalizado, tendo en conta os avances realizados entre o primeiro e o segundo voo.

Para satisfacer as crecentes demandas do seu ambicioso programa de probas, SpaceX está aumentando a produción. Musk mencionou que tres vehículos Starship están actualmente nas súas últimas etapas de produción nas instalacións Starbase de SpaceX. Isto suxire que SpaceX avanza cara a unha maior cadencia de voo de proba, co obxectivo de acurtar a brecha entre os lanzamentos futuros de Starship.

Aínda que a data de lanzamento do terceiro vehículo Starship segue sendo incerta á espera da aprobación da FAA, os entusiastas do espazo agardan ansiosos a próxima actualización de SpaceX. Con cada lanzamento, SpaceX está empurrando os límites da exploración espacial e preparando o escenario para unha nova era das viaxes espaciais.

