É unha secuela de Nier: Automata on the Horizon?

Os fans do RPG de acción aclamado pola crítica, Nier: Automata, agardaban ansiosamente noticias dunha secuela. Aínda que a comunidade de xogos tiña a esperanza dun lanzamento inminente, parece que terán que esperar un pouco máis. Segundo o produtor de Square Enix Yosuke Saito, o equipo de desenvolvemento ten plans para unha nova entrada na serie Nier, pero non será en breve. Nunha entrevista recente no evento de xogos coreanos G-STAR 2023, Saito confirmou que hai unha secuela no horizonte, pero subliñou que o seu foco está actualmente nun proxecto diferente.

O orixinal Nier: Automata, lanzado en 2017, recibiu un gran eloxio polas súas impresionantes imaxes e as súas mecánicas de combate únicas. Vendendo 7.5 millóns de copias impresionantes, converteuse rapidamente nun gran éxito de Square Enix. Desde entón, o xogo ampliou o seu universo con eventos cruzados, promocións e ata unha adaptación ao anime. Non obstante, a pesar do seu éxito, os fans aínda non recibiron a confirmación dunha nova secuela principal.

Durante a entrevista, Saito recoñeceu o reto de replicar o éxito monumental de Nier: Automata. Aínda que expresou optimismo sobre o futuro da serie, tamén recoñeceu a dificultade de superar os logros do orixinal. Este sentimento foi repetido polo xefe de Nier, Yoko Taro, quen afirmou que lograr o mesmo nivel de éxito de vendas sería "completamente imposible".

Aínda que os detalles sobre o próximo xogo de Nier son escasos, os fanáticos poden consolarse co feito de que a amada serie seguirá evolucionando. Mentres tanto, Saito e Taro traballan incansablemente nun proxecto separado que esperan dar a coñecer en 2024. Aínda que os detalles permanecen en secreto, a expectación que rodea o seu próximo anuncio é palpable.

En conclusión, aínda que unha secuela directa de Nier: Automata pode non chegar nun futuro próximo, os fanáticos poden estar seguros de que a serie de Nier perseverará. A paixón e creatividade do equipo de desenvolvemento, xunto coa base de fans dedicada, aseguran que a próxima entrega pagará a pena esperar.

