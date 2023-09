Sony rexistra marcas comerciais para PS6, PS7, PS8, PS9 e PS10

By

Sony rexistrou marcas comerciais para os nomes PlayStation 6 a 10 en Xapón, indicando os seus plans a longo prazo para futuras consolas. Este movemento garante que ninguén máis pode usar estes nomes. Aínda que isto non significa que a PlayStation 6 sexa inminente, xa que Sony adoita rexistrar os nomes das consolas anos antes do seu lanzamento, proporciona información sobre as súas intencións futuras.

Con base nos patróns de lanzamento anteriores, asumindo un intervalo de sete anos entre as xeracións de consolas, a PlayStation 6 podería lanzarse potencialmente en 2027. Microsoft predixo un lanzamento de 2028 para a PlayStation 6 durante un recente proceso xudicial do FC. Tamén é probable que as futuras xeracións de consolas tarden máis en lanzarse, tendo en conta os problemas da cadea de subministración experimentados ao comezo da xeración actual. Isto aliñaríase coa data de lanzamento de 2028.

Mirando máis adiante, a PlayStation 7 podería lanzarse en 2035, a PlayStation 8 en 2042, a PlayStation 9 en 2049 e a PlayStation 10 en 2056. Non obstante, é importante ter en conta que as consolas físicas tradicionais poden non existir por iso. punto. É probable que a industria dos xogos avance cara a plataformas de streaming ou ata tecnoloxías máis avanzadas, como a realidade virtual ou a realidade aumentada.

Aínda que o panorama tecnolóxico futuro segue sendo incerto, é probable que continúe o lanzamento de xogos que poidan ter erros ou problemas no lanzamento. Ademais, a rivalidade de consolas entre PlayStation e Xbox probablemente persistirá, cos fanáticos apoiando apaixonadamente a súa marca preferida.

Fonte: o artigo non proporciona unha fonte específica de información.