Sony presenta BURANO, unha nova cámara de cine dixital CineAlta

Sony anunciou recentemente a súa última cámara de cine dixital, a BURANO. Esta nova cámara presenta un impresionante sensor CMOS de fotograma completo de 8.6K, capacidades de autofoco, ND electrónico variable e estabilización de imaxe no corpo. Tamén ten un ISO nativo dual de 800 e 320, polo que é versátil en varias condicións de iluminación. O BURANO comezará a enviarse na primavera de 2024, cun prezo de 25,000 USD.

Unha das características máis destacadas do BURANO é o seu filtro ND variable e a estabilización de imaxe no corpo, o que a converte na primeira cámara de cine dixital do mundo con ambas funcións combinadas nun só corpo. Isto proporciona aos cineastas unha maior flexibilidade e comodidade para capturar as súas tomas. Ademais, a cámara posúe un rápido enfoque automático híbrido e un recoñecemento de suxeitos impulsado polo procesamento da intelixencia artificial cando se usa con lentes de montura E.

O BURANO está dirixido principalmente a propietarios/operadores de gama media e alta que estean dispostos a investir máis de 20,000 dólares nunha cámara de cine dixital. Espérase que se use en varias producións, como documentais, vídeos corporativos, vídeos musicais, rodaxes de vida salvaxe e natureza, e como unha opción popular de cámara B xunto coa Sony VENICE 2.

A cámara toma o seu nome da pequena illa de Burano, na lagoa de Venecia, en Italia. Este nome foi elixido para establecer unha conexión con Venecia e simbolizar as capacidades da cámara. Burano é coñecida polos seus encaixes e as súas casas de cores vivas.

En termos de calidade de imaxe, o BURANO presenta un rendemento impresionante. Presenta un novo sensor CMOS de fotograma completo de 8.6K, similar ao que se atopa na cámara VENICE 2. Ofrece 16 paradas de rango dinámico, con baixo ruído e sensibilidade a situacións de pouca luz. O sensor tamén admite ISOs de base dual de 800 e 3200.

En canto aos códecs de gravación, o BURANO ofrece varias opcións como X-OCN LT, XAVC H e XAVC. É capaz de gravar internamente ficheiros X-OCN sen necesidade dunha gravadora externa. X-OCN LT ofrece ficheiros de menor tamaño mantendo a calidade e flexibilidade dos ficheiros lineais de 16 bits.

En xeral, a Sony BURANO é unha potente cámara de cine dixital que ofrece unha calidade de imaxe excepcional e funcións avanzadas. Está deseñado para satisfacer as necesidades dos cineastas profesionais e espérase que deixe a súa marca na industria.

Fontes:

– Anuncio do produto Sony BURANO

– Venice Travel Italy: A colorida illa de Burano