Novo artigo: problemas potenciais coa pantalla Pixel 8 Pro

Varios propietarios de Pixel 8 Pro descubriron recentemente golpes circulares na pantalla do seu dispositivo. Estes golpes, situados en varios puntos do panel OLED de 6.7 polgadas, parecen ser o resultado da presión da parte inferior do dispositivo. Aínda que o vidro de cuberta de Gorilla Glass Victus 2 non se ve afectado, existe a preocupación de que estas sangrías poidan empeorar co paso do tempo e danar potencialmente a pantalla.

As desmontaxes do Pixel 8 Pro suxiren que certos compoñentes poden estar exercendo presión sobre a pantalla desde abaixo, mentres que o propio proceso de fabricación tamén podería desempeñar un papel na creación destas sangrías. Non obstante, é importante ter en conta que, actualmente, estes golpes non afectaron a funcionalidade táctil nin a calidade da imaxe do dispositivo. Xeralmente non son visibles a menos que se vexan desde ángulos específicos e en condicións de iluminación óptimas.

As imaxes compartidas por varios propietarios nun fío da comunidade revelan que os golpes aparecen constantemente ao longo do bordo superior da pantalla. Hai dous montículos á esquerda da cámara frontal, outro á dereita e protuberancias adicionais ao longo dos bordos esquerdo e dereito, preto do perímetro.

Aínda que houbo numerosos informes destas anomalías na pantalla, non está seguro de se este problema está xeneralizado ou illado. Algúns usuarios xa se puxeron en contacto con Google para solicitar substitucións de dispositivos, aínda que hai que ter en conta que mesmo os dispositivos de substitución están afectados polo mesmo problema. Outros avogan por unha garantía estendida no caso de que o problema persiste ou empeore co paso do tempo.

É importante supervisar esta situación e manterse actualizado con calquera anuncio oficial de Google sobre o problema da pantalla do Pixel 8 Pro.

Preguntas frecuentes (FAQ)

P: Cales son os golpes circulares na pantalla do Pixel 8 Pro?

R: Estes golpes son sangrías que apareceron no panel OLED de 6.7 polgadas. Son o resultado da presión de debaixo do dispositivo.

P: Os golpes afectan á funcionalidade ou á calidade da imaxe do dispositivo?

R: Actualmente, non hai ningún impacto na funcionalidade táctil nin na calidade da imaxe. Os golpes non son facilmente visibles a menos que se vexan desde ángulos específicos e en condicións de iluminación óptimas.

P: ¿Os golpes son un problema xeneralizado?

R: Aínda que houbo numerosos informes destas anomalías na pantalla, non está claro se este problema está xeneralizado ou illado.

P: Google pode substituír os dispositivos afectados?

R: Algúns usuarios puxéronse en contacto con Google para solicitar substitucións de dispositivos, pero é importante ter en conta que mesmo os dispositivos de substitución poden verse afectados polo mesmo problema.

P: Hai unha garantía ampliada dispoñible para este problema?

R: Algúns usuarios piden unha garantía ampliada no caso de que este problema persista ou empeore co paso do tempo. Están á espera de anuncios oficiais de Google sobre este asunto.