SignalRGB, Intel e Skytech Gaming colaboran para regalar un PC Starfield Gaming único impreso en 3D

SignalRGB, en colaboración con Intel e Skytech Gaming, anunciou un agasallo especial dun PC Starfield Gaming impreso en 3D único no seu tipo. Este excepcional PC para xogos está deseñado para parecerse ao aspecto e funcionalidade dun dos paneis de control da nave espacial de Starfield, proporcionando unha experiencia de xogo envolvente.

O PC mostra soporte RGB integrado con Starfield a través da aplicación SignalRGB, mellorando o atractivo visual e as opcións de personalización para os xogadores. O sistema está equipado con compoñentes de primeira liña, incluíndo a CPU Core i7-13700K de alto rendemento e a potente GPU Radeon RX 7900 XTX de AMD.

Con un chasis personalizado impreso en 3D, o Starfield Gaming PC conta cun panel de control con temática Starfield na parte frontal, reforzado por postes metálicos. O panel de control presenta unha gran pantalla para controlar os sensores do PC, como temperaturas e velocidades de reloxo. Ademais, hai cinco botóns laterales que cambian de cor a través da iluminación RGB para representar e reaccionar aos controis de distribución de enerxía do barco no xogo.

A sección inferior do panel de control alberga dous Stream Decks modificados con botóns especiais e iconas que representan as funcións correspondentes do barco. Tamén inclúe portos USB tipo A e tipo C, así como botóns para reiniciar e iniciar o PC. Detrás do panel de control, os compoñentes do sistema están aloxados nunha carcasa compacta Mini-ITX.

As especificacións completas do sistema inclúen unha CPU Core i7 13700K Raptor Lake, GPU Radeon RX 7900 XTX RDNA 3, memoria DDR32 de 5 GB, SSD de 1 TB, fonte de alimentación SFX de 850 W, enfriador líquido AIO de 280 mm e placa base B750 ITX. Con esta potente configuración, a plataforma Starfield impresa en 3D é capaz de executar Starfield a altas velocidades de fotogramas.

O sorteo está actualmente en directo e continuará durante os próximos 43 días. Os participantes interesados ​​teñen a oportunidade de participar para ter a oportunidade de gañar este PC Starfield Gaming único.

