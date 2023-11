¿Debo vacinarme contra o zóster?

A tella, tamén coñecida como herpes zoster, é unha infección viral dolorosa que afecta os nervios e a pel. É causada polo virus da varicela-zóster, o mesmo virus que causa a varicela. Se tivo varicela no pasado, o virus pode reactivarse máis tarde na vida e provocar zóster. O risco de desenvolver zóster aumenta coa idade, e a condición pode ser debilitante, causando dor e molestias severas.

Afortunadamente, hai unha vacina dispoñible para axudar a previr a tella e as súas complicacións. A vacina contra o herpes zoster, tamén coñecida como vacina contra o herpes zoster, recoméndase para persoas de 50 anos ou máis. É unha forma segura e eficaz de reducir o risco de desenvolver zóster e as súas complicacións asociadas, como a neuralxia postherpética (dor persistente dos nervios despois de que a erupción cicatrizase).

FAQ:

1. Como funciona a vacina contra o zóster?

A vacina contra o zóster funciona aumentando a resposta do seu sistema inmunitario ao virus da varicela-zóster. Axuda ao teu corpo a recoñecer e combater o virus, reducindo a probabilidade de desenvolver zóster ou de experimentar síntomas graves se te infectas.

2. É segura a vacina contra a tella?

Si, a vacina contra o zóster considérase segura para a maioría das persoas. Como calquera vacina, pode ter algúns efectos secundarios leves, como vermelhidão ou dor no lugar da inxección, dor de cabeza ou fatiga. Os efectos secundarios graves son raros.

3. Podo contraer tella aínda que me vacinaran?

Aínda que a vacina contra o zóster reduce significativamente o risco de desenvolver zóster, non é eficaz ao 100%. Non obstante, se ten herpes zóster despois da vacinación, os síntomas adoitan ser máis leves e a duración máis curta en comparación cos que non foron vacinados.

4. Cando debo poñerme a vacina contra o zóster?

A vacina contra o zóster recoméndase para persoas de 50 anos ou máis. É unha vacinación única, o que significa que non é necesario recibila anualmente.

En conclusión, a vacinación contra o zóster é unha decisión sabia para persoas de 50 anos ou máis. Pode axudar a reducir o risco de desenvolver zóster e as súas complicacións, proporcionando tranquilidade e, potencialmente, aforrándoo da dor e as molestias asociadas a esta infección viral. Consulte co seu médico para determinar se a vacina contra o zóster é adecuada para vostede.