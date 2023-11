Un ancián de 90 anos debería vacunarse contra o zóster?

By

¿Debería un mozo de 90 anos vacunarse contra o herpes zóster?

A medida que envellecemos, o noso sistema inmunitario debilitase, o que nos fai máis susceptibles a varias enfermidades e infeccións. Unha desas afeccións que poden ser especialmente dolorosas e debilitantes son as tellas. O herpes zóster é causado polo mesmo virus que causa a varicela, e pode provocar unha erupción dolorosa e unha dor nerviosa que pode durar semanas ou incluso meses. Para previr esta condición dolorosa, hai unha vacina dispoñible. Pero a pregunta segue sendo: debería un mozo de 90 anos vacunarse contra o herpes zóster?

Que é a vacina contra o zóster?

A vacina contra o herpes zoster, tamén coñecida como vacina contra o herpes zoster, é unha vacina que axuda a protexer contra o virus da varicela-zoster, que causa tanto a varicela como o herpes zóster. Recoméndase para persoas de 50 ou máis anos, xa que teñen un maior risco de desenvolver zóster debido a un sistema inmunitario debilitado.

Beneficios para unha persoa de 90 anos

Aínda que a idade é un factor a ter en conta á hora de decidir se recibir a vacina contra o zóster, non é o único factor determinante. A decisión debe basearse na saúde xeral e na historia clínica dun individuo. No caso dunha persoa de 90 anos, se está ben de saúde e non tivo anteriormente zóster nin recibiu a vacina, aínda pode ser beneficioso que se vacine.

A vacina contra o zóster pode reducir significativamente o risco de desenvolver zóster e tamén pode axudar a reducir a gravidade e a duración da enfermidade se ocorre. Para un ancián de 90 anos, que xa pode ter un sistema inmunitario debilitado, a vacina pode proporcionar unha capa adicional de protección contra esta dolorosa condición.

FAQ

P: A vacina contra o zóster é segura para unha persoa de 90 anos?

R: A vacina contra o zóster é xeralmente segura para persoas de 50 ou máis anos, incluídas as que teñen 90 anos. Non obstante, sempre se recomenda consultar cun profesional sanitario antes de vacinarse para avaliar as condicións de saúde individuais e os posibles riscos.

P: A vacina contra o zóster pode ter algún efecto secundario?

R: Como calquera vacina, a vacina contra o zóster pode ter efectos secundarios, aínda que adoitan ser leves e temporais. Os efectos secundarios comúns poden incluír vermelhidão, dor ou inchazo no lugar da inxección, así como dor de cabeza ou fatiga. Os efectos secundarios graves son raros.

En conclusión, aínda que a idade é un factor a ter en conta, unha persoa de 90 anos que goza de boa saúde e que non recibiu previamente a vacina contra o zóster aínda pode beneficiarse de vacinarse. É importante consultar cun profesional sanitario para avaliar as circunstancias individuais e tomar unha decisión informada. A vacina contra o zóster pode proporcionar unha protección valiosa contra esta dolorosa condición, axudando a mellorar a calidade de vida das persoas maiores.