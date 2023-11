Un ancián de 72 anos debería vacinarse contra o zóster?

By

Debería un mozo de 72 anos vacinarse contra o zóster?

Nos últimos anos, a vacina contra o zóster gañou popularidade como medida preventiva contra a enfermidade dolorosa e potencialmente debilitante coñecida como zóster. Pero a pregunta segue sendo: debería un individuo de 72 anos de idade vacunarse contra o herpes zóster? Afondemos no tema e exploremos os feitos.

O herpes zoster, tamén coñecido como herpes zoster, é causado polo virus da varicela-zoster, o mesmo virus que causa a varicela. Despois de recuperarse da varicela, o virus pode permanecer inactivo no corpo e reactivarse máis tarde na vida, o que provoca herpes zóster. Esta condición caracterízase por unha erupción dolorosa que normalmente aparece nun lado do corpo.

A vacina contra o zóster, tamén coñecida como Zostavax ou Shingrix, recoméndase para persoas de 50 ou máis anos. Está deseñado para aumentar a resposta do sistema inmunitario ao virus da varicela-zóster, reducindo o risco de desenvolver zóster e as súas complicacións asociadas.

FAQ:

P: A vacina contra o zóster é segura para unha persoa de 72 anos?

R: Si, a vacina contra o zóster é xeralmente segura para persoas de 50 ou máis anos, incluídas as que teñen 72 anos. Non obstante, sempre se recomenda consultar cun profesional sanitario antes de vacinarse, xa que este pode avaliar o estado de saúde específico dun individuo e proporcionarlle asesoramento personalizado.

P: A vacina contra o zóster pode previr o zóster por completo?

R: Aínda que a vacina contra o zóster reduce significativamente o risco de desenvolver zóster, non garante a prevención completa. Non obstante, se un individuo vacinado desenvolve zóster, os síntomas adoitan ser máis leves e a duración da enfermidade é máis curta en comparación cos que non foron vacinados.

P: Hai algún efecto secundario da vacina contra o zóster?

R: Como calquera vacina, a vacina contra o zóster pode causar algúns efectos secundarios, como vermelhidão, dor ou inchazo no lugar da inxección. Outros efectos secundarios potenciais inclúen dor de cabeza, dor muscular e fatiga. Estes efectos secundarios adoitan ser leves e temporais.

En conclusión, a vacina contra o zóster recoméndase xeralmente para persoas de 50 ou máis anos, incluídos os de 72 anos. Pode reducir significativamente o risco de desenvolver zóster e as súas complicacións asociadas. Non obstante, é importante consultar cun profesional sanitario para avaliar as circunstancias individuais e tomar unha decisión informada.