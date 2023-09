Julia Joung: De Ir á Bioloxía

Julia Joung, unha das innovadoras menores de 2023 anos de 35 da MIT Technology Review, experimentou tanto alivio como unha paixón nova cando foi testemuña dunha derrota da IA ​​a unha das mellores xogadoras de Go do mundo. Despois de pasar a súa infancia en Taiwán dominando o xogo, Joung sempre pensou en Go como un problema irresoluble. Non obstante, descubriu que a bioloxía representaba un desafío aínda maior.

Durante a súa investigación de graduación nun laboratorio de neurociencia da Universidade de Stanford, Joung observou un comportamento inusual en células cerebrais chamadas astrocitos. Isto intrigouna e provocou a súa fascinación pola bioloxía. Ela continuou a súa viaxe uníndose ao laboratorio do experto en edición xenética Feng Zhang no Broad Institute de Cambridge, Massachusetts. Alí, afondou no "cribado a escala do xenoma", utilizando ferramentas como CRISPR para modificar cada un dos 20,000 xenes do xenoma humano para comprender os seus efectos.

O obxectivo de Joung era aplicar o cribado xenético a células cerebrais reais, como os astrocitos, que son difíciles de xerar no laboratorio. Ao explorar o impacto de diferentes factores de transcrición nas células nai, ela pretendía comprender como determinan a identidade celular. A súa enquisa deu lugar a un "atlas" que mostra a influencia dos factores individuais de transcrición. O obxectivo final é ter a capacidade de xerar calquera tipo de célula de forma controlada, que podería ter aplicacións en probas de medicamentos e avances terapéuticos.

Aínda que a escala do cribado xenético é ampla, que require colaboración e recursos substanciais, Joung segue comprometida co avance do campo. O seu traballo actual no Instituto Whitehead céntrase en comprender o proceso de síntese de proteínas dentro das células. Joung está impulsado pola infinita profundidade de posibilidades que ofrece a bioloxía e segue desenvolvendo ferramentas innovadoras para responder a preguntas fundamentais.

A viaxe de Julia Joung desde dominar Go ata explorar os misterios da bioloxía exemplifica a súa curiosidade e dedicación a superar os límites. A medida que afonda nas complexidades da investigación científica, o seu traballo promete descubrir novas ideas que poderían dar forma ao futuro da medicina e da tecnoloxía.

Fontes: MIT Technology Review