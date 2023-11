Novas ofertas en modelos Apple MacBook e MacBook Pro dispoñibles en Amazon Canadá

Se buscas un novo Apple MacBook ou MacBook Pro, estás de sorte. Amazon Canada presentou recentemente unha nova serie de ofertas, ofrecendo descontos substanciais en modelos seleccionados. Tanto se es un estudante, un profesional ou un entusiasta da tecnoloxía, esta é unha oportunidade que vale a pena ter en conta.

Unha das ofertas máis destacadas é o Apple 2022 MacBook Pro co moi esperado chip M2 e unha pantalla Retina de 13 polgadas. Este portátil potente e elegante está dispoñible actualmente por só 1,399 $, o que che permite aforrar un 18 % de desconto substancial no prezo orixinal.

Outra oferta notable é o Apple 2021 MacBook Pro cunha pantalla de 16 polgadas e un impresionante chip Apple M1 Max. Con un prezo de 3,299 dólares, podes aforrar un 25 % significativo neste dispositivo de vangarda, con CPU de 10 núcleos.

Para aqueles que buscan opcións máis económicas, os modelos Apple 2020 MacBook Pro e MacBook Air tamén están dispoñibles a prezos con desconto. O MacBook Pro 2020, equipado co chip Apple M1, pode ser teu por só 1,442 dólares, ofrecendo un desconto do 26%. Mentres tanto, o MacBook Air 2020, lixeiro e portátil, que inclúe o chip Apple M1 e unha impresionante pantalla Retina de 13 polgadas, ten un prezo de 1,484 dólares, o que lle aforra un 10 % do custo normal.

Estes son só algúns exemplos das fantásticas ofertas dispoñibles en Amazon Canadá para os modelos Apple MacBook e MacBook Pro. Visita o sitio web de Amazon Canada para explorar a selección completa e aproveitar estas ofertas por tempo limitado.

Preguntas frecuentes (FAQ)

1. Podo confiar nos prezos e as ofertas que se ofrecen en Amazon Canada?

Si, Amazon Canada é un mercado en liña respectable coñecido polos seus prezos competitivos e ofertas fiables. Non obstante, sempre é unha boa idea comparar os prezos en varias plataformas para asegurarse de que está a conseguir a mellor oferta posible.

2. Estas ofertas están dispoñibles só por tempo limitado?

Si, estas ofertas adoitan ter un tempo limitado, polo que recoméndase aproveitalas canto antes. Ten en conta que a dispoñibilidade pode variar, polo que consulta a lista de produtos para obter a información máis actualizada.

3. Estes modelos de Apple MacBook e MacBook Pro son as versións máis recentes dispoñibles?

Os modelos que figuran nas ofertas poden incluír tanto os lanzamentos máis recentes como as xeracións anteriores. É esencial ler atentamente as descricións dos produtos para determinar as especificacións exactas do dispositivo que che interesa.

Fontes:

- Amazon Canadá