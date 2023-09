Aforra 150 dólares nos auriculares Beats By Dr. Dre Studio Pro en Best Buy Canada

By

Best Buy Canada ofrece actualmente unha promoción nos auriculares Beats By Dr. Dre Studio Pro, que ofrece aos clientes un desconto de 150 dólares. Estes auriculares de orella contan coa tecnoloxía de cancelación activa de ruído, que permite aos usuarios bloquear o ruído externo e mergullarse na súa experiencia musical ou de audio. Os auriculares tamén teñen un modo de transparencia, que permite aos usuarios escoitar o son ambiental cando sexa necesario.

Ademais das súas capacidades de cancelación de ruído, os auriculares Beats By Dr. Dre Studio Pro ofrecen ata 40 horas de tempo de escoita sen fíos. Son compatibles con varios dispositivos, incluídos teléfonos intelixentes, tabletas e ordenadores, grazas ás opcións de conectividade Bluetooth, USB-C e entrada analóxica de 3.5 mm.

Os auriculares, cun prezo de 469.99 dólares anteriormente, están dispoñibles actualmente por 319.99 dólares en Best Buy Canada. Este desconto convérteo nunha oportunidade atractiva para aqueles que buscan actualizar os seus auriculares e gozar de audio de alta calidade.

As mellores ofertas de Best Buy Canada para a semana do 8 ao 14 de setembro inclúen outros descontos atractivos. Estes inclúen aforros en televisores, accesorios para xogos, portátiles, reloxos intelixentes e moito máis. Algunhas ofertas destacadas inclúen a Toshiba 55K UHD HDR LED Fire Smart TV de 4 polgadas por 449.99 dólares (aforrar 200 dólares) e a ASUS ROG Strix Gaming PC por 999.99 dólares (aforrar 600 dólares).

