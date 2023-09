Obtén un desconto de 10 $ na versión para PC de Mortal Kombat 1

Podes aforrar algo de diñeiro ao mercar a versión para PC de Mortal Kombat 1. Venda polo miúdo como Newegg e Green Man Gaming ofrecen un desconto de 10 dólares nos pedidos anticipados para PC con Windows a través da versión Steam do xogo.

En Newegg, simplemente introduce o código PPXDSEP durante a compra para ver unha redución do prezo do 15%. Se prefires mercar en Green Man Gaming, nin sequera necesitas un código de desconto; o desconto de 10 dólares xa está dispoñible. Ademais, Green Man Gaming tamén ofrece un 15 % de desconto na edición premium do xogo, que inclúe acceso anticipado, cosméticos no xogo e moeda.

Desafortunadamente, NetherRealm Studios, o desenvolvedor do xogo, non confirmou se Mortal Kombat 1 estará dispoñible en Steam Deck no momento do lanzamento. Non obstante, independentemente do dispositivo que utilices para xogar, asegúrate de ter espazo de almacenamento suficiente, xa que require 100 GB. Isto está en liña coa tendencia de aumentar os tamaños de instalación de xogos.

Entón, se es un xogador de PC e fan da franquía Mortal Kombat, non te perdas estes descontos. Colle a túa copia de Mortal Kombat 1 e prepárate para unha experiencia de loita chea de acción.

