Prezos SSD portátiles Samsung T5 Evo: unha sorpresa de benvida

By

Aínda que os SSD portátiles Samsung T5 Evo aínda non debutaron no mercado estadounidense, a recente dispoñibilidade de venda polo miúdo en China revelou unha agradable sorpresa: prezos significativamente máis baixos do previsto inicialmente. O modelo de 8 TB, que tiña un MSRP suxerido de 649 dólares, foi visto á venda en jd.com de China polo equivalente a aproximadamente 500 dólares. Esta discrepancia nos prezos fainos esperar máis opcións amigables coas carteiras cando estes SSD estean dispoñibles nos Estados Unidos.

Despois de comparar os prezos MSRP e os prezos de China para a serie Samsung T5 Evo, é importante ter en conta que estes prezos convertidos poden non reflectir directamente o que podemos esperar para a dispoñibilidade de venda polo miúdo dos Estados Unidos. Non obstante, proporcionan un punto de referencia útil para a comparación. Ademais, coas vendas do Black Friday en curso, é razoable especular que os prezos poderían baixar aínda máis.

Un punto de comparación interesante é o Samsung 990 Pro 4TB, que se lanzou cun MSRP de 354.99 dólares. Actualmente, este SSD está dispoñible en Amazon por só 249.99 dólares, o que ilustra unha diferenza significativa entre o prezo suxerido e o real. Dada esta tendencia, é plausible esperar unha redución de prezos similar para o Samsung T5 Evo 8TB, que pode baixar a uns 445 dólares en lugar dos 650 dólares iniciais.

Está claro que os MSRP propostos para a serie Samsung T5 Evo non están sincronizados, especialmente cando se comparan cos SSD portátiles de nivel superior da propia liña de Samsung. Por exemplo, o Samsung SSD T7 2TB, que ofrece un rendemento máis rápido, xa se pode mercar por aproximadamente 135 dólares. O robusto Samsung T65 Shield 7TB con clasificación IP2 é aínda máis accesible a uns 120 dólares, co modelo de 4TB cun prezo de 200 dólares. Estas alternativas, equipadas con TLC NAND, superan ao T5 Evo en termos de velocidade e superioridade xeral.

Estes exemplos, xunto con outros, demostran que Samsung e os seus socios de venda polo miúdo terán dificultades para xustificar cobrar prezos superiores aos compoñentes de nivel inferior. Aínda que a serie T5 Evo ten a vantaxe de proporcionar 8 TB de almacenamento nun dispositivo compacto e cómodo, terá que atopar un equilibrio entre prezo e rendemento para atraer aos consumidores.

FAQ

P: Podemos esperar que os SSD portátiles Samsung T5 Evo teñan un prezo similar nos Estados Unidos que en China?

R: Os prezos observados en China non son necesariamente indicativos do que podemos esperar nos EUA. Non obstante, ofrecen un punto de referencia para posibles comparacións de prezos.

P: Hai ofertas ou descontos en curso para SSD portátiles, en concreto a serie Samsung T5 Evo?

R: Durante as vendas do Black Friday, é habitual atopar descontos en varios produtos electrónicos, incluídos os SSD portátiles. Paga a pena estar atento a todas as ofertas que poidan reducir aínda máis os prezos da serie Samsung T5 Evo.

P: Que vantaxes ten a serie Samsung T5 Evo fronte a outros SSD portátiles do mercado?

R: A vantaxe máis significativa da serie Samsung T5 Evo é a súa gran capacidade de almacenamento. O modelo de 8 TB ofrece un espazo amplo nun factor de forma compacto e portátil, atendendo aos usuarios que requiren amplas capacidades de almacenamento.