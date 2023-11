Reforma da placa OpenAI: o cambio de Altman a Microsoft queda no equilibrio

Nunha volta dos acontecementos, a transición anticipada de Sam Altman a Microsoft despois do seu despedimento inesperado de OpenAI pode non ser un acordo feito despois de todo. Fontes próximas ao asunto revelan que Altman e o cofundador Greg Brockman están abertos á idea de volver a OpenAI se os membros do consello que terminaron os seus cargos se apartan. Esta revelación prodúcese no medio dun éxodo de empregados de OpenAI, incluído o membro do consello e científico xefe Ilya Sutskever, que inicialmente apoiara a destitución de Altman. O aumento da presión sobre o consello provocou unha maior incerteza, con só dous dos tres membros restantes que necesitan cambiar a súa postura para a posible reincorporación de Altman.

Aínda que Altman afirmou recentemente nas redes sociais que "imos traballar todos xuntos dun xeito ou doutro", indicando unha loita en curso, as fontes suxiren que Altman, Brockman e os investimentos da compañía están a explorar unha saída graciosa para o actual consello. Unha fonte describe o anuncio de contratación de Microsoft como un "patrón de retención" temporal, sinalando que a resolución era necesaria antes da apertura do mercado de accións. Non obstante, tanto Altman como Microsoft seguen comprometidos en garantir a continuidade das operacións dos socios e clientes de OpenAI.

A loita interna polo poder dentro de OpenAI foi implacable desde o brusco despedimento de Altman, coa maioría dos empregados opoñendo ao actual consello de tres persoas. Nunha evolución significativa, Sutskever, que anteriormente desempeñara un papel fundamental na eliminación de Altman, aliouse agora co cofundador derrocado. O flip de Sutskever reflectiuse nunha carta aberta ao consello, asinada pola maioría da empresa, na que pediu a súa dimisión e a reincorporación de Altman.

Mentres tanto, os empregados de OpenAI utilizaron as redes sociais para asegurar ao público que están a traballar activamente para manter a estabilidade do servizo e manter a empresa funcionando sen problemas durante a presión do consello. Os restantes membros do consello de OpenAI inclúen Adam D'Angelo, CEO de Quora, Tasha McCauley, ex CEO de GeoSim Systems, e Helen Toner, directora de estratexia do Centro de Seguridade e Tecnoloxía Emerxente de Georgetown.

A medida que se desenvolve a situación, o futuro do traslado de Altman a Microsoft segue sendo incerto. O potencial regreso de Altman e Brockman a OpenAI depende da vontade do consello de facer un lado, e as negociacións continúan entre bastidores para atopar unha solución que satisfaga a todas as partes implicadas.

Fonte: The Verge

