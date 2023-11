Oferta do Black Friday de Newegg: actualiza o teu PC de xogos coa poderosa tarxeta gráfica RTX 4070 Ti

By

Buscas levar a túa experiencia de xogo ao seguinte nivel? Newegg ten un emocionante Black Friday na tarxeta gráfica MSI Ventus Nvidia RTX 4070 Ti OC, ofrecéndoa ao seu prezo máis baixo de só 719 dólares.

A RTX 4070 Ti é unha besta de tarxeta gráfica, equipada con 240 núcleos Tensor e 60 núcleos de trazado de raios, que ofrecen un rendemento incomparable para a túa plataforma de xogos. Cun proceso TSMC de 4 nanómetros e un impresionante 35.8 millóns de transistores, esta tarxeta ten un gran impacto.

Un dos aspectos máis destacados do RTX 4070 Ti é a súa inigualable capacidade de trazado de raios. Os benchmarks demostraron que supera aos seus competidores de AMD e Intel en canto ao rendemento do trazado de raios. O software DLSS 3 de NVIDIA, que inclúe a última actualización 3.5 con Ray Reconstruction, mellora a calidade do trazado de raios en determinados títulos, proporcionando unha experiencia de xogo aínda máis envolvente.

Cando se trata de rendemento de xogos, o RTX 4070 Ti non decepciona. Nas nosas probas de referencia completas, mostrou resultados impresionantes en configuracións ultra con resolución 4K. Se queres explorar vastos mundos abertos, participar en intensas batallas multixogador ou gozar de xogos visualmente impresionantes, esta tarxeta gráfica axudarache a facelo con facilidade.

Coa oferta do Black Friday en Newegg, agora é o momento perfecto para actualizar o teu PC de xogos ou construír un novo. Non perdas esta oportunidade de coller o RTX 4070 Ti a un prezo inmellorable e elevar a túa experiencia de xogo a novas alturas.

FAQ:

P: Cales son as principais características da tarxeta gráfica MSI Ventus Nvidia RTX 4070 Ti OC?

R: O RTX 4070 Ti presenta 240 núcleos Tensor, 60 núcleos de trazado de raios, un proceso TSMC de 4 nanómetros e 35.8 millóns de transistores.

P: Por que é importante o trazado de raios para os xogadores?

R: A tecnoloxía de trazado de raios engade iluminación e reflexos realistas aos xogos, mellorando a calidade visual e a inmersión.

P: Como se compara o RTX 4070 Ti cos seus competidores de AMD e Intel?

R: O RTX 4070 Ti ofrece un rendemento de trazado de raios superior en comparación coas tarxetas gráficas AMD e Intel.

P: O RTX 4070 Ti pode manexar xogos con resolución 4K?

R: Si, o RTX 4070 Ti ten un rendemento admirable en resolución 4K, o que permite aos xogadores gozar dos seus títulos favoritos con imaxes impresionantes.

P: Onde podo atopar esta oferta do Black Friday?

R: Podes atopar a oferta no sitio web de Newegg.