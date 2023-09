Construíndo un futuro con robots polivalentes

By

Lerrel Pinto, investigador en informática da Universidade de Nova York, foi recoñecido como un dos innovadores menores de 2023 anos de 35 da MIT Technology Review. O foco de Pinto está en crear robots que poidan ser unha parte máis integral das nosas vidas realizando tarefas máis aló de pasar o aspirador. Ten como obxectivo desenvolver robots que poidan axudar coas tarefas, coidados dos anciáns, rehabilitación e estar presentes cando sexa necesario.

Non obstante, o adestramento de robots multihabilidades require unha cantidade importante de datos. Para abordar este desafío, Pinto utiliza unha técnica chamada aprendizaxe autosupervisada. Este enfoque implica que os robots recompilen datos a medida que aprenden, o que lles permite mellorar as súas habilidades de forma autónoma. O seu traballo nesta área foi moi aclamado e considérase un paso importante para combinar a aprendizaxe automática e a robótica.

Pinto recoñece que os avances recentes na IA, especialmente os grandes modelos de linguaxe, dependeron en gran medida de amplos conxuntos de datos derivados de Internet. Non obstante, este enfoque non é viable para adestrar robots. A diferenza dos coches autónomos, que acumulan datos de millóns de horas na estrada, os robots domésticos requiren horas de imaxes que representan varias tarefas en diferentes escenarios.

En 2016, Pinto logrou un fito ao crear o conxunto de datos de robótica máis grande do mundo, onde os robots xeraban e etiquetaban os seus datos de adestramento sen supervisión humana. Desde entón, el e os seus colegas desenvolveron algoritmos de aprendizaxe que permiten que os robots melloren aprendendo dos fallos. Os fallos, como un brazo do robot que non agarra repetidamente un obxecto, pódense utilizar para adestrar modelos que teñan éxito na realización da tarefa.

Outro enfoque que está a explorar Pinto consiste en imitar as accións humanas. Ao observar que os humanos abren as portas, os robots aprenden a facelo eles mesmos e a engadir continuamente ao seu conxunto de datos. Cantas máis portas sexan testemuñas de abrirse como humanos, máis posibilidades terán de abrir novas portas con éxito.

O proxecto actual de Pinto consiste en contratar voluntarios para gravar vídeos de si mesmos manipulando diversos obxectos nas súas casas mediante teléfonos intelixentes montados en ferramentas económicas. Esta recollida de datos, combinada con algoritmos de aprendizaxe eficientes, permite aos robots aprender comportamentos hábiles cun tempo de adestramento mínimo.

Ao dar aos robots o seu "momento de gran modelo de linguaxe", Pinto pretende desbloquear unha nova era na IA. A súa crenza é que a intelixencia está destinada a provocar movemento e cambio no mundo, unha capacidade que posúen criaturas físicas como os robots.

Fontes:

- MIT Technology Review

– Traballo de investigación de Lerrel Pinto na Universidade de Nova York