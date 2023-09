Roblox presenta o asistente de chatbot para o desenvolvemento de xogos

Roblox presentou un novo asistente de chatbot que ten como obxectivo simplificar e axilizar o proceso de codificación e creación de mundos de xogos. O Asistente de Roblox permite aos usuarios describir o que queren crear en linguaxe natural, eliminando a necesidade de codificación manual. O asistente baséase nas ferramentas de IA xerativa existentes de Roblox e pode extraer activos do mercado ou da biblioteca de recursos visuais do usuario.

O obxectivo do Asistente de Roblox é facer que a creación de xogos sexa máis accesible para os usuarios eliminando a barreira de entrada que a miúdo supón o coñecemento de codificación. Nunha demostración de vídeo, os usuarios puideron solicitar e colocar árbores facilmente no seu mundo de xogo. Cando o asistente copiou e pegou inicialmente a mesma árbore varias veces, unha simple solicitude para diversificar as árbores resolveu o problema. Este enfoque colaborativo e amigable fai que os novos xogadores poidan sacar o máximo proveito das ferramentas de creación de xogos de Roblox.

Desafortunadamente, Roblox non anunciou unha data de lanzamento específica para o asistente. Non obstante, confirmaron que se lanzará a finais deste ano ou principios do ano que vén. Ademais do asistente, Roblox anunciou que a plataforma estará dispoñible en PlayStation e Nintendo Switch en outubro, ampliando aínda máis a súa accesibilidade para os usuarios en diferentes consolas de xogos.

En xeral, o Asistente de Roblox é un desenvolvemento emocionante para os creadores de xogos, que ofrece un xeito sinxelo e eficiente de dar vida ás súas ideas. Ao eliminar a necesidade de codificación manual, o asistente abre o mundo do desenvolvemento de xogos a un público máis amplo, facilitando que calquera poida crear as súas propias experiencias de xogo envolventes.

